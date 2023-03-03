В Москве простились с политологом Глебом Павловским

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 40

Журналист скончался 26 февраля. Ему был 71 год.

В Москве простились с политологом Глебом Павловским

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

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Сегодня, 3 марта, прошла церемония прощания с российским журналистом и политологом Глебом Павловским. Об этом сообщает РИА Новости.

Мероприятие состоялось в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Москвы, куда прибыли его родственники, друзья и коллеги. В числе гостей церемонии — депутат Госдумы Сергей Шаргунов, журналист Александр Куприянов и публицист Максим Кононенко.

Также отмечается, что один из венков был передан Фондом развития гражданского общества. Российского журналиста кремируют, а похороны пройдут на Ваганьковском кладбище в Москве.

Глеб Павловский умер 26 февраля на 72-м году жизни. Причина смерти не раскрывается, однако до этого стало известно, что он страдал от тяжелой болезни.

Глеб Павловский родился 5 марта 1951 года в Одессе. С 1985 года он жил в Москве и работал учредителем и главным редактором ряда российских общественно-политических изданий. В 90-х журналист возглавлял председательство правления издательского дома «Коммерсантъ» и стал редактором журнала «Пределы власти».

А с октября 2005 года по апрель 2008 Павловский вел программу «Реальная политика» на НТВ.

Павловский является основателем «Фонда эффективной политики» и принимал участие в избирательной кампании бывшего президента Украины Виктора Януковича в 2004 году.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как умер российский политолог и публицист Глеб Павловский.

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