В погоне за молодостью: что сломало Татьяну Окуневскую

После знаменитости остались только ее дневники, в которых она отмечала, что стать выдающейся ей помог сильный характер.

Жизнь актрисы Татьяны Окуневской была весьма интересной, необычной и даже опасной. В ее мемуарах «Татьянин день» описаны любовные похождения, работа в кинематографе, а также нахождение в лагерях. Строптивый характер мог не единожды подвести ее к краю пропасти. Однако дожила она до 88 лет, скончавшись в 2002 году. Что же стало причиной смерти? Как ни странно погоня за молодостью.

В последние годы жизни Татьяна Кирилловна убеждала себя и всех вокруг в том, что она молодая в отличие от постаревших коллег по цеху. В почтенном возрасте артистка обливалась холодной водой и занималась йогой. В свои 85 лет знаменитость решилась сделать пластическую операцию. И этот шаг стал для нее роковым.

Звезда кино получила гепатит С, который ей занесли в клинике. Борьба с болезнью длилась два с лишним года перед неминуемой смертью. После Окуневской остались только ее дневники, в которых она отмечала, что стать выдающейся ей помог сильный характер.

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