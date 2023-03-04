Крупнейшая выставка «Весенний бал кукол» открылась в Москве

В Москве начала работу крупнейшая выставка авторских кукол «Весенний бал кукол». Грандиозное мероприятие собрало около полутысячи художников, а посмотреть на результаты их мастерства приезжают люди из других городов и даже стран.

На выставке размещены поистине уникальные экспонаты. Салон представляет Северодвинск. Также на выставке есть свой Чебурашка и свои злодеи.

По словам президента Международного объединения авторов кукол, художника и организатора выставок Светланы Пчельниковой, каждый «Весенний бал кукол» радует посетителей чем-то новым. Например, в этом году представлено много мистических и эзотерических кукол: драконов, волшебных ангелов, фей и сказочных персонажей.

«Я думаю, люди соскучились по сказке, и хотят немного отвлечься», — отмечает Пчельникова.

В свою очередь художник-кукольник Елена Лукьяненко признается, что в каждой своей работе старается передать саму себя, выразить в них эмоции, которые близки ей и отражают ее сегодняшнюю жизнь.

Каждый из экспонатов выставки уникален и существует в единственном экземпляре. По словам мастеров, на создание самых сложных шедевров могут уйти месяцы. Свою работу они считают не игрой, а искусством. Выставка «Весенний бал кукол» будет работать до 5 марта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что напротив посольства Германии в Москве открылась выставка «Чтобы помнили», посвященная Великой Отечественной войне.