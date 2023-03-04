Крупнейшая выставка «Весенний бал кукол» открылась в Москве

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 34

Свои уникальные шедевры на всеобщее обозрение выставили около 500 художников.

Крупнейшая выставка «Весенний бал кукол» открылась в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Zemlianichenko Jr; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В Москве начала работу крупнейшая выставка авторских кукол «Весенний бал кукол». Грандиозное мероприятие собрало около полутысячи художников, а посмотреть на результаты их мастерства приезжают люди из других городов и даже стран.

На выставке размещены поистине уникальные экспонаты. Салон представляет Северодвинск. Также на выставке есть свой Чебурашка и свои злодеи.

По словам президента Международного объединения авторов кукол, художника и организатора выставок Светланы Пчельниковой, каждый «Весенний бал кукол» радует посетителей чем-то новым. Например, в этом году представлено много мистических и эзотерических кукол: драконов, волшебных ангелов, фей и сказочных персонажей.

«Я думаю, люди соскучились по сказке, и хотят немного отвлечься», — отмечает Пчельникова.

В свою очередь художник-кукольник Елена Лукьяненко признается, что в каждой своей работе старается передать саму себя, выразить в них эмоции, которые близки ей и отражают ее сегодняшнюю жизнь.

Каждый из экспонатов выставки уникален и существует в единственном экземпляре. По словам мастеров, на создание самых сложных шедевров могут уйти месяцы. Свою работу они считают не игрой, а искусством. Выставка «Весенний бал кукол» будет работать до 5 марта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что напротив посольства Германии в Москве открылась выставка «Чтобы помнили», посвященная Великой Отечественной войне.

-1° Атмосферное давление 741 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
75.46
-0.01 80.05
-0.14
ТОП-5 имен, носители которых постоянно притягивают удачу

Последние новости

18:07
Слишком быстро устал: Байден сбежал от вопросов журналистов перед отпуском
18:01
Крупнейшая выставка «Весенний бал кукол» открылась в Москве
17:52
Французский генерал назвал диверсию на «Северных потоках» невыгодной для РФ
17:43
Кому нельзя пить чай каркаде — ответ нутрициолога
17:29
«Мир обретет мир»: Африка поддержала участие РФ и Белоруссии в Олимпиаде-2024
17:16
Зеленский заявил о готовности к переговорам по вступлению в ЕС

Сейчас читают

Стратегия провала: зачем ВСУ бросают на убой стариков и детей
Нарушение нервов и ухудшение памяти: врач оценила шансы на восстановление Боярского после COVID
Михаил Боярский переживает коварные последствия COVID-19: «Чудовищное состояние»
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица