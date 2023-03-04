Париж охватили массовые протесты: сотни мигрантов требуют помощи

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 58

Правительство Франции устало решать проблемы чужих государств. Хотя, при этом, умело помогает их создавать.

Париж охватили массовые протесты: сотни мигрантов требуют помощи

Фото: www.globallookpress.com / Julien Mattia

Читайте нас в: Дзен Новости

Сердце Франции снова захлестнули протесты. Несколько сотен мигрантов вышли на улицы Парижа, требуя от властей страны помощи и поддержки в кризисное время. Кадры с места событий очевидцы публикуют в Twitter.

Как сообщал ряд французских СМИ, забастовки начались из-за предложенного министром внутренних дел Жеральдом Дарманеном законопроекта об ужесточении иммиграции и упрощении депортации нелегалов. Люди банально боятся оказаться без жилья, работы в совершенно нестабильное время.

На улицах Парижа сейчас расхаживают люди с транспарантами и требуют наказать министра и власти Франции в целом за откровенную ксенофобию. Организаторы акции протеста считают, что президенту страны Эммануэлю Макрону и его подопечным следует подумать об улучшении системы приема мигрантов.

Ранее 5-tv.ru показал, как парижские протестующие вступают в схватку с жестокими жандармами.

-1° Атмосферное давление 741 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
75.46
-0.01 80.05
-0.14
Месяц Кролика несет много новостей: китайский гороскоп на неделю с 6 по 1...

Последние новости

21:17
Вандалы осквернили памятник графу Игнатьеву в болгарской Варне
21:08
Очень энергичный: какого тайного гостя Елизавета II скрывала в день своей свадьбы?
20:59
Экс-разведчик Риттер заявил о желании Путина защитить русских на Украине
20:51
Как получить медсправку для водителей — новые правила
20:39
Месяц Кролика несет много новостей: китайский гороскоп на неделю с 6 по 12 марта
20:27
Париж охватили массовые протесты: сотни мигрантов требуют помощи

Сейчас читают

Два человека погибли при сходе лавины в Турции
«Трактор отказался довезти»: тяжело раненный Федя раскрыл жуткие детали атаки ВСУ под Брянском
В Москве несовершеннолетняя изнасиловала 15-летнюю и едва не довела ее до смерти
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица