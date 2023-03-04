Париж охватили массовые протесты: сотни мигрантов требуют помощи

Сердце Франции снова захлестнули протесты. Несколько сотен мигрантов вышли на улицы Парижа, требуя от властей страны помощи и поддержки в кризисное время. Кадры с места событий очевидцы публикуют в Twitter.

Как сообщал ряд французских СМИ, забастовки начались из-за предложенного министром внутренних дел Жеральдом Дарманеном законопроекта об ужесточении иммиграции и упрощении депортации нелегалов. Люди банально боятся оказаться без жилья, работы в совершенно нестабильное время.

На улицах Парижа сейчас расхаживают люди с транспарантами и требуют наказать министра и власти Франции в целом за откровенную ксенофобию. Организаторы акции протеста считают, что президенту страны Эммануэлю Макрону и его подопечным следует подумать об улучшении системы приема мигрантов.

Ранее 5-tv.ru показал, как парижские протестующие вступают в схватку с жестокими жандармами.