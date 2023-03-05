«Перестали двигаться брови»: Варлей вспомнила неудачную косметическую процедуру

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 86

Актриса Наталья Варлей рассказала о неудачном опыте косметической процедуры

«Перестали двигаться брови»: Варлей вспомнила неудачную косметическую процедуру

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Звезде «Кавказской пленницы» в этом году исполнится 76 лет. Но на свои года она вовсе не выглядит. В чем ее секрет?

Звезда «Кавказской пленницы» Наталья Варлей выглядит значительно моложе своих лет. И это заслуга не пластических хирургов, а природная красота. Актриса призналась, что однажды она обратилась к косметологу и сделала укол в лоб. Из-за этой косметической процедуры Варлей едва не лишилась работы. 

«Я один раз сделала себе укол в лоб — у меня перестали двигаться брови. Я начала играть спектакль и не могу ни одной эмоции выдать, потому что брови нависли и все», — рассказала Варлей в одной из программ на федеральном канале.

С того момента актриса сторонится современных методов борьбы с морщинами, не говоря уже о пластических операциях.

Также актриса призналась, что ее обижает, когда не ценят ее многочисленных ролей, а вспоминают самую знаменитую в «Кавказской пленнице».

«Мне просто обидно за остальные свои роли, у которых не сложилось такой судьбы, как у „Кавказской пленницы“ и „Вия“. Этим картинам просто не повезло — они снимались не в то время», — возмутилась она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему не сложилась личная жизнь Натальи Варлей.

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