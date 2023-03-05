Американцы захотели видеть президентом страны Владимира Путина

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 892

AT: американцы захотели видеть Путина президентом страны из-за его лидерских качеств

Американцы захотели видеть президентом страны Владимира Путина

Фото: Фадеичев Сергей / ТАСС

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В это же время уровень недовольства работой Байдена только растет среди населения США.

Президент России Владимир Путин все больше становится популярен в США. Поэтому многие жители страны хотели именно его видеть главой государства, заявила обозреватель American Thinker Лора Веллингтон.

«Многие американцы начинают видеть в Путине героя — такого президента, которого им самим бы хотелось», — отметила журналистка.

Она заметила, что если раньше российский лидер привлекал внимание жителей своим внешним видом и здоровым образом жизни, обмениваясь, например, фотографиями российского лидера во время занятий спортом, то теперь американцы все больше внимания обращают внимание на лидерские качества Путина.

«Американцы начинают видеть в Путине человека и лидера, который заботится о своей стране и своем народе гораздо усерднее, нежели наши власти заботятся о нас», — добавила она.

В это же время уровень недовольства работой Байдена только растет среди населения США, отмечает журналистка. Многие уже перестали доверять президенту и не поощряют его политику.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как россияне оценили послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

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