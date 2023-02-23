ВЦИОМ: Россияне назвали послание Путина Федеральному собранию честным и искренним

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 20

Жители России, как показал опрос, с интересом посмотрели обращение президента к Федеральному собранию.

ВЦИОМ: Россияне назвали послание Путина Федеральному собранию честным и искренним

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Астахов

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Обращение Владимира Путина к Федеральному собранию 2023

Более 75% россиян, посмотревших обращение Путина к Федеральному собранию в опросе ВЦИОМ назвали выступление президента искренним и честным.

Свыше половины опрошенных также отметили, что все обращение главы государства смотрели с интересом. И еще 30% отметили, что были заинтересованы большей частью речи Путина. Также большинство (88%) считает, что Путин четко и понятно обозначил свою позицию.

Стоит отметить, что более 82% посмотревших обращение сообщили, что послание президента Федеральному собранию оставило положительное впечатление. Оно оказалось полностью положительным для 45% и частично положительным для 36%. Каждый десятый россиянин заявил, что выступление президента оставило скорее отрицательное впечатление.

Опрос ВЦИОМ был проведен среди 129 респондентов в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Волжском, Краснодаре, Ульяновске, Бийске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Перми.

Ранее 5-tv.ru показывал, как Путин поздравил граждан страны с Днем защитника Отечества.

Тема:
Обращение Владимира Путина к Федеральному собранию 2023
22 февр
Поддержка военных и новых регионов: как реализуют социальные поручения Путина
22 февр
Как послание Путина Федеральному собранию изменит социальную сферу в России
22 февр
Какие социальные меры поддержки Путин анонсировал в послании
22 февр
Поздно поворачивать вспять: международная реакция на приостановку Россией СНВ-3
22 февр
«Верно и правильно» — главы российских партий о возможном выходе страны из СНВ-3
22 февр
Американцы задумались о переезде в РФ после слов Путина об аморальности Запада
21 февр
Россияне смотрели послание Путина к ФС на передовой, рыбалке и тренировках
21 февр
Путин обращением к Федеральному собранию разрушил ожидания Запада о крахе экономики РФ
21 февр
Послание Путина Федеральному собранию: самое важное
21 февр
Важный сигнал: политолог Чеснаков пояснил заявление Путина о законных выборах
-15° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
74.71
-0.15 79.57
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на 23 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

10:47
«Взять Америку за бесплатно»: как решение Путина лишило США ядерного оружия
10:26
«Страдания, что не справлюсь»: Никита Ефремов раскрыл правду о своих комплексах
10:10
ВЦИОМ: Россияне назвали послание Путина Федеральному собранию честным и искренним
9:59
Глеб Панфилов на 40-й день назвал причину смерти супруги Инны Чуриковой
9:45
Украинцев, желающих попасть в Россию из Прибалтики, принудительно мобилизуют в ВСУ
9:31
«Он боец» — IVAN рассказал о самочувствии сорвавшего в Перми концерт Носкова

Сейчас читают

Приход к вере и семья с известной актрисой: как живет набожный актер Любимов
SHAMAN о полученной травме на концерте: «Это же мечта музыканта — умереть на сцене»
Отразит, как в зеркале: что нельзя делать в судьбоносную дату 23 февраля 2023
Девушка попала в психиатрическую больницу после изнасилования в Москве

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023