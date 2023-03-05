В США уличили Южную Корею в наживе на украинском конфликте

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 12

NYT: Сеул заполняет «пробел вооружений» на мировом рынке на фоне конфликта на Украине

В США уличили Южную Корею в наживе на украинском конфликте

Фото: Depositphotos / Firststar

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Сеул не поставляет оружие Киеву, но наращивает экспорт в западные страны.

Южная Корея отказалась поставлять оружие Украине, чтобы не портить отношения с Россией, но при этом многократно увеличила поставки Западу. Об этом пишет The New York Times.

Издание уточняет, что в прошлом году Южная Корея нарастила производство вооружений и их экспорт до 17,3 миллиарда долларов, тем самым «заполнив мировой пробел в перевооружении» из-за конфликта на Украине.

В частности, только Польше в 2022 году Южная Корея продала гаубиц, истребителей и реактивных систем залпового огня на 12,4 миллиарда долларов.

Авторы публикации считают, что нежелание Сеула ссориться с Москвой связано с его надеждами на сотрудничество в наложении новых санкций против «все более воинственной Северной Кореи».

В то же время Южная Корея пытается балансировать между союзом с США и собственными национальными и экономическими интересами, говорится в статье.

Китайское издание Global Times недавно разоблачило США, которые предлагают киевскому режиму купить российские активы, чтобы нажиться на украинском кризисе и поддержать свой оборонно-промышленный комплекс.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как американская компания Raytheon обогащается за счет накачивания Украины западным вооружением.

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