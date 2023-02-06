Политический трюк: как США наживаются на украинском кризисе

|
Рита Миронова
Рита Миронова 46

Global Times: передача Киеву российских активов станет политическим трюком США

Политический трюк: как США наживаются на украинском кризисе

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинский кризис Спецоперация

Штаты пытаются усидеть на двух стульях — получить прибыль от войны и ослабить Россию. Какова стратегия?

США предлагают Украине российские активы, чтобы нажиться на украинском кризисе. Об этом пишет Global Times.

По мнению военных экспертов издания, Украина покупает российские активы у Америки и тем самым «кормит» американский оборонно-промышленный комплекс. Такую стратегию Вашингтона аналитики назвали «политическим трюком».

«Вашингтон предлагает Киеву российские активы, а киевское руководство будет использовать их для покупки оружия у США, чтобы прокормить американский военно-промышленный комплекс. С одной стороны, Америка получает прибыль от войны, а с другой, пытается достичь своей главной геополитической цели — ослабить Россию», — пишет издание.

Эксперты считают, что эти действия подорвут доверие к США, потому что Америка ведет себя как грабитель.

«Это в значительной степени подорвет доверие к США, что приведет к тому, что многие страны незападного лагеря активизируют усилия по „дедолларизации“», — подчеркнули эксперты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем США накачивают Украину новым вооружением.

Тема:
Украинский кризис
6 февр
Генпрокуратура потребовала признать легион «Свобода России» террористическим
6 февр
Советник главы офиса Зеленского Подоляк не хочет временного перемирия с Москвой
6 февр
Кремль отказался комментировать слова Беннета про разговор с Путиным об Украине
6 февр
«Все признались»: Лавров назвал цель срыва западными странами Минских соглашений
6 февр
Солдаты ВСУ боятся наступления российских военных и оставляют позиции
6 февр
Российские военные оставили ВСУ без натовских боеприпасов в районе Степановки
5 февр
Почему украинцы недовольны новым законом Зеленского для военнослужащих
4 февр
Конфликт должен продолжаться: зачем США накачивают Украину новым вооружением
4 февр
«Там произойдет что-то очень плохое»: экс-советник Саакашвили назвал следующую горячую точку после Украины
4 февр
Весь мир в труху: Вован и Лексус рассказали о настроениях экс-советника президента США
-5° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
70.38
0.34 76.73
-0.23
🧙‍♀ Гороскоп на 6 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

18:10
Власти Турции объявили о почти полутора тысячах погибших после землетрясения
18:01
Человек должен быть хладнокровный: как работают российские снайперы на передовой
17:55
«Я и не знал»: что Юрия Башмета удивило при знакомстве с Энтони Хопкинсом
17:43
Политический трюк: как США наживаются на украинском кризисе
17:36
Кто собака, а кто хвост? Почему Лиз Трасс требует руками США наказать КНР
17:28
Академик Владимир Скулачев скончался в возрасте 87 лет

Сейчас читают

Вирусолог Чепурнов предупредил о наступлении новой волны коронавируса
Журналиста Николая Сванидзе госпитализировали в тяжелом состоянии
Пошел против системы и покорил весь мир: как Боб Марли стал легендой вопреки боли и унижению
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023