Политический трюк: как США наживаются на украинском кризисе
Global Times: передача Киеву российских активов станет политическим трюком США
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Штаты пытаются усидеть на двух стульях — получить прибыль от войны и ослабить Россию. Какова стратегия?
США предлагают Украине российские активы, чтобы нажиться на украинском кризисе. Об этом пишет Global Times.
По мнению военных экспертов издания, Украина покупает российские активы у Америки и тем самым «кормит» американский оборонно-промышленный комплекс. Такую стратегию Вашингтона аналитики назвали «политическим трюком».
«Вашингтон предлагает Киеву российские активы, а киевское руководство будет использовать их для покупки оружия у США, чтобы прокормить американский военно-промышленный комплекс. С одной стороны, Америка получает прибыль от войны, а с другой, пытается достичь своей главной геополитической цели — ослабить Россию», — пишет издание.
Эксперты считают, что эти действия подорвут доверие к США, потому что Америка ведет себя как грабитель.
«Это в значительной степени подорвет доверие к США, что приведет к тому, что многие страны незападного лагеря активизируют усилия по „дедолларизации“», — подчеркнули эксперты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем США накачивают Украину новым вооружением.
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