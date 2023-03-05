Звезда «Не родись красивой» Юлия Такшина рассказала, какой будет свекровью

Звезда сериала «Не родись красивой» Юлия Такшина призналась, что ревнует своих детей к их друзьям и даже к родственникам. Актриса пока не представляет, каково это — знакомиться с невесткой. Ее старшему сыну Ивану 15 лет, а младшему Федору — 13. Парни взрослеют, не успеешь оглянуться, а они уже приведут в дом невест. Уже сейчас звездная мама готовится к волнительному моменту и размышляет, какой хочет быть свекровью. Об этом она рассказала в интервью изданию Teleprogramma.pro.

«Я сама по себе крайне ревнивый человек. Страшный собственник. Но борюсь с этим. И понимаю, что прогресс есть… Верю, что невестки попадутся хорошими. Чего бы мы себе ни придумывали, дети выберут тех, кого любят. А мы можем только поддерживать, а препятствовать — это как раз большая ошибка», — уверена Такшина.

Как рассказала актриса, однажды, разговаривая о будущем сыновей с коллегой, услышала от нее слова раздражения. Женщина заявила, что хоть дети еще и не думают жениться, она уже ненавидит всех девушек их возраста. Такшина, вспоминая откровенную беседу, отметила — надеется, что до такого уровня материнский ревности у нее дело не дойдет.

Юлия Такшина со старшим сыном Иваном. Фото: Instagram* / uliatakshina

Знаменитость желает Ивану и Федору вырасти сильными мужчинами, которые станут надежным плечом для второй половинки. По своему опыту Такшина знает, что женщина на многое способна, особенно, если она мать. Но для невест своих сыновей желает иной участи — спокойной жизни за крепкой спиной партнера, на которого всегда можно положиться.

Юлия Такшина воспитывает мальчиков от коллеги по сериалу «Не родись красивой» Григория Антипенко. Артисты познакомились на съемочной площадке и прожили вместе шесть лет, так и не став мужем и женой официально. Пара распалась в 2012 году, но сохранила добрые отношения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие отношения со свекровью сложились у Зепюр Брутян — молодой супруги Павла Прилучного.

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