Сотрудники МЧС спасли 40 рыбаков, оказавшихся на дрейфующей льдине на Сахалине

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 12

Спасательная операция проходит в сложных погодных условиях, при сильном ветре.

Фото, видео: Смитюк Юрий / ТАСС; Telegram / МЧС России; 5-tv.ru

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Сотрудники МЧС России спасли 40 рыбаков, которые оказались в ловушке на дрейфующей льдине в Сахалинской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Для спасательной операции был привлечен вертолет Ми-8. Отмечается, что она проводится на удалении полтора-два километра от линии отрыва льдины, в сложных погодных условиях, при сильном ветре.

«С помощью вертолета Ми-8 эвакуировали на берег 40 рыбаков в районе села Лесное Сахалинской области. Работы продолжаются», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Льдину с рыбаками оторвало в районе села Лесное. Сообщалось, что там может находиться до 50 человек и несколько снегоходов.

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