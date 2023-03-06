«Вот в кого такая» — Ивлеева показала свою красивую маму

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 93

Анастасия Ивлеева сняла видео в автомобиле вместе с мамой

Фото, видео: globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Telegram / Настя Ивлеева; 5-tv.ru

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Поклонники телеведущей отметили сходство дочери и матери.

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева не забывает про семью, несмотря на плотный график. Звезда с удовольствием проводит время с мамой, а недавно опубликовала совместное видео с родительницей в своем Telegram-канале.

Артистка широко улыбалась в камеру, после чего навела телефон в сторону мамы. Ей оказалась красивая женщина со светлыми волосами. Она также приветливо улыбнулась подписчикам дочери и утвердительно ответила на вопрос наследницы по поводу душевного равновесия.

Поклонники умилились трогательной сцене и похвалили внешность мамы. По словам фанатов, Анастасия очень похожа на родительницу: у них одинаковая улыбка и голоса.

«Вот в кого такая красивая!»;

«Настя, какая ты молодец, что проводишь время со своей мамой! Просто умничка»;

«У вас с мамой голос просто идентичен»;

«Очень похожи. Мама прелесть», — написали комментаторы.

Ранее 5-tv.ru писал, какие черты лица «мешают» Ивлеевой выйти замуж.

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