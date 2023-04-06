Отец звезды «Универа» Гаврилова подвергся преследованиям из-за русофобии Киева

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 1 419

В Крыму в «лихие» 90-е семье актера пришлось столкнуться с проявлением украинского национализма.

Фото, видео: 5-tv.ru

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С приходом новой власти на Украине отцу Алексея Гаврилова, возглавлявшему на тот момент школу прапорщиков в Крыму, не дали погоны для награждения российских выпускников. Об этом звезда сериала «Универ» рассказал автору и ведущей спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светлане Шевченко.

Глава семейства должен был выпустить из-под своего руководства 300 выпускников, но приехали представители комиссии из Киева и сообщили, что они будут давать звания только украинским ребятам. Несмотря на это, он поехал в Москву к генералу, которому подчинялся, забрал награды и отдал их всем своим ребятам.

«Отец сказал: „Нет, они (прапорщики. - Прим. ред.) пришли ко мне еще во времена СССР, и они должны получить погоны“», — объяснил звезда сериала «Универ».

После этого их семью стали преследовать. Однажды, когда глава семейства уехал в командировку, посреди ночи в дом зашел человек и стал требовать встречи с ним. Чтобы прогнать незваного гостя, мать взяла топор, а маленький Леша — складной нож.

«Я вырос на улице, я жестко научился драться, жестко отстаивать свои интересы. Понимать уже эту жизнь - действительно, сермягу, как говорится, на земле то, что происходит. Находить общий язык со всеми — от бандитов, я не знаю, бомжей, воров, кого только не было в те времена», — рассказывает Гаврилов.

В крымской школе маленькому Леше также было нелегко. После развала СССР прислали учительницу из Западной Украины, которая била указкой тех, кто говорил на русском языке. А на уроках дети изучали только украинскую литературу.

Полное интервью с актером Алексеем Гавриловым читайте и смотрите на сайте 5-tv.ru.

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