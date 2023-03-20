«Я искренне радовался, что Крым наш»: Гаврилов о присоединении полуострова к РФ

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 1 523

В 90-е семье актера пришлось столкнуться с украинским бандитизмом и национализмом.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Алексей Гаврилов испытал гордость за свою страну, когда Крым присоединился к России. Своими эмоциями актер поделился с автором и ведущей спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светланой Шевченко.

Исполнитель роли Гоши был в Таиланде, когда полуостров стал снова российской территорией. По признанию артиста, он сразу захотел вернуться на родину, чтобы в этот важный момент быть рядом со своими соотечественниками.

«Я, испытавший все действительно изнутри на своей шкуре. Я искренне радовался, что Крым наш. Я был восхищен этой военной операцией. Прямо как сын военного. Я смотрел и думал: «Вот это красавцы. Гениально», — делится своими впечатлениями актер.

Свое детство Гаврилов провел в Керчи. С приходом новой власти на улицах появились первые мародеры, а после того, как отец артиста, военный в отставке, отказался присягать Киеву, их семью начали преследовать. Более того в школе у Гаврилова преподавала учительница по украинскому языку, которая запрещала говорить по-русски и била детей указкой за непослушания.

Полное интервью с актером Алексеем Гавриловым читайте и смотрите на сайте 5-tv.ru.

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