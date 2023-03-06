Фильм «Нюрнберг» за первый уикенд собрал более 100 миллионов рублей

Кассовые сборы исторической драмы «Нюрнберг» режиссера Николая Лебедева за первый уикенд в прокате превысили 100 миллионов рублей. Картина вышла в широкий прокат 2 марта.

Фильм рассказывает о «процессе века» над бывшей верхушкой фашистской Германии. Авторам удалось с удивительной точностью воссоздать события тех лет в мельчайших деталях. А роли в картине исполнили звезды первой велечины.

После второй мировой войны именно СССР настоял, чтобы суд над нацистами не превратился в судилище, чтобы все 403 его заседания были открытыми. Знаменитый Зал 600 Дворца Юстиции художники и декораторы воссоздали в мельчайших деталях на «Мосфильме». К историческим фактам создатели отнеслись с особым трепетом.

Над картиной работали представители двенадцати стран. Фильм, который касается каждого, кто родился в СССР или в России. События и решения, которые легли в основу «Нюрнберга» нельзя забыть и переписывать — это основа сегодняшнего мира.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как стартовал широкий прокат фильма «Нюрнберг».