🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 марта, для всех знаков зодиака

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 418

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: полнолуние в знаке Дева призывает решать проблемы, касающиеся образа жизни, здоровья и питания. Сегодня важно конкретизировать желания и действовать целенаправленно.

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru на сегодня, 7 марта. Полнолуние в знаке Дева призывает решать проблемы, касающиеся образа жизни, здоровья и питания. Благоприятное время для кропотливой работы разного рода, которая требует высокой концентрации и терпения — подобные задачи будут выполняться легко и вдохновенно. Полезно в этот день заняться уборкой, преображением дома, созданием уюта. Успешно будут решаться вопросы, связанные с цифрами, в том числе с деньгами. Приведите в порядок документы, проанализируйте финансовое положение, свои счета и перспективы. Сегодня важно конкретизировать свои желания и действовать целенаправленно, не расходуя энергию на второстепенное.

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Овны

То, что мы любим, тоже может нас утомить. Итак, если вы чувствуете себя обремененными отношениями с людьми, в том числе романтическими, или собственными переживаниями, сделайте перерыв. Проанализируйте все свои чувства, не осуждая и не задаваясь вопросом о причинах негативных проявлений. Работайте с фактами и рассуждайте о будущем. Вместо того чтобы искать конкретные ответы, сосредоточьтесь на своем исцелении. Сосредоточьтесь на восполнении себя. Вспомните о хобби, прослушайте свой любимый подкаст, устройте себе день красоты, проведите время на природе или просто потанцуйте. Делайте что нравится. Если это заставляет душу петь, значит, вы на правильном пути.

Космический совет: пополняйте свои внутренние ресурсы.

Тельцы

Вы не слабы, не беспомощны, не бессильны. Вы убили много драконов на своем пути. Нет никаких причин, по которым вы не сможете преодолеть трудности, стоящие на вашем пути и в этот раз. Способ подготовиться к предстоящему полнолунию: звезды призывают вас признать свои неудачи и принять факт — они научили вас большему, чем победы. Пришло время превратить свои раны в мудрость, а боль в силу. Опыт — один из ценнейших ресурсов, которым многие напрасно пренебрегают. Или выставляют в дурном свете. Превратности судьбы не собьют вас с верной дороги, они закалят и натренируют волю.

Космический совет: вы можете использовать свою боль себе же во благо.

Близнецы

Вот в чем дело, Близнецы: когда мы переживаем о несбывшихся планах и мечтах, мы упускаем маленькие простые радости и повседневные чудеса, которые делают нашу жизнь ярче и насыщеннее. Какое крошечное чудо вы отказываетесь признать в данный момент? Перенаправьте свои мысли. Сосредоточьтесь на красоте и изяществе, которые вас окружают, на межличностных отношениях, что поднимают настроение и пробуждают веру в людей. В личной жизни грядет новая глава — более глубокая и осмысленная. Как ценно быть любимым, ощущать, что тебя принимают со всеми недостатками! Верно?

Космический совет: начните открытый и честный разговор первыми.

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Раки

Трансформация не всегда должна быть хаотичной. Преображение личности, ее развитие и взросление не всегда похожи на ведение войны. Попробуйте отключить привычный режим борьбы хотя бы в некоторых аспектах жизни. Сейчас так важно быть нежными, добрыми и сострадательными по отношению к себе. Необходимо наблюдать за каждым моментом бытия, делать правильные выводы, не поддаваясь эмоциям. В такие моменты вы раскапываете совершенно новую версию себя. Ищите смыслы, делайте открытия, изучайте себя, освободите для этого максимум времени.

Космический совет: думайте об этом этапе как о времени внутреннего просветления.

Львы

На этой неделе Вселенная дарит вам ясность. Вы знаете, зачем вы здесь, и верите, что обладаете силой, ресурсами и мудростью, необходимыми для осуществления мечты. Это невероятный дар, за который стоит поблагодарить Вселенную. Стремитесь к звездам и доверяйте судьбе! Не сомневайтесь, она ведет вас верной дорогой к самым сокровенным жизненным целям. Вы вступите в запланированный Создателем период глубокого исцеления. Отдайтесь тому, что происходит в душе, не осуждая себя и не навешивая ярлыки. Вас направляют и защищают.

Космический совет: доверяйте знакам судьбы, будьте внимательны.

Девы

Если вы постоянно чувствуете себя дискомфортно и неуверенно в обществе, вам определенно не хватает «своих». Полнолуние в вашем знаке приносит с собой возможность возродить дружбу с теми, от кого вы, возможно, отдалились. Наступает отличный момент, чтобы соединиться с родственной душой, чей коэффициент безумия идеально соответствует вашему. Каждому нужна эта родная душа. Откройтесь любви и всему новому! В то же время будьте готовы приложить усилия, необходимые для укрепления связей, которые вы формируете прямо сейчас.

Космический совет: полная Луна в вашем знаке принесет дары любви, дружбы и полезных связей.

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Весы

Помните, что вы и только вы выбрали это. Вы решили расти через это испытание и самостоятельно сделали первый шаг на сложном пути. Итак, отбросьте вину и стыд. Отбросьте «почему я?» или «почему это происходит со мной?». Вместо этого вы должны признать и принять роль сознательного творца своей Судьбы. У вас есть сила превратить боль и страдание в мудрость, способную поддерживать ваш рост на каждом этапе взросления души. Банальные истины: все в ваших руках, никто иной не сделает вас счастливыми.

Космический совет: осознайте и примите как данность роль творца своей судьбы.

Скорпионы

Последние несколько лет были похожи на катание на американских горках. Итак, дышите, откажитесь от драмы и наслаждайтесь головокружительными моментами на карусели. В этот же момент вы увидите, как все становится лучше! Все неизбежно становится лучше, поверьте. Дайте только время и хоть немного расслабьтесь. Наступление весны поможет соприкоснуться с присущим вам талантом к творческому созиданию и оптимизмом. Пора становиться лучшей версией себя и творить магию! Еще лучше — делать это в сотрудничестве с единомышленниками. Помните, эта заразительная улыбка на вашем лице является показателем — вы именно там, где должны быть.

Космический совет: пользуйтесь своим врожденным творческим даром и оптимизмом.

Стрельцы

Вы любите, вы любимы, вы и есть любовь. Повторяйте это, как мантру. Вы заслуживаете лучшего, а потому должны отстаивать свои границы. Способность отказать, остановить давление станет вашей главной силой на данном этапе. Звезды посылают вам мягкое напоминание, что нужно проводить границы там, где это необходимо и охранять уже существующие, особенно если вы уже привлекали в свою жизнь энергетических вампиров или нарциссических типов. Не забывайте и о важности разговора как способа решать проблемы. Если оставить все на волю случая, в долгосрочной перспективе это может сработать, а может и не сработать в вашу пользу.

Космический совет: проводите энергетические границы там, где это необходимо.

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Козероги

Иногда кризисный момент в любовных отношениях преодолевается, но порой все, что от него остается на будущее — это травма. Поэтому так важно не позволять любимому человеку пренебрегать вами, давить на вас, относиться к вам, как к данности. Об абьюзивных отношениях и говорить нечего. Выдохните. Переместитесь в пространство осознания и распознайте момент приближения к исцелению. Вы уже понимаете, что происходит — зачем же стараетесь оживить уже остывшее? Старая история выполнила свою задачу, и старая история готова выйти в тираж. Говорите о своих чувствах. Липкость нерешенных конфликтов не исчезнет, пока вы не проведете генеральную уборку.

Космический совет: приходит время ставить точку в изжившей себя истории любви.

Водолеи

Вы чувствуете все виды страсти, Водолеи. Вы чувствуете, как теплая волна поднимается по позвоночнику, вспыхиваете мгновенно, а дальше слепнете… Эта страсть застилает глаза и не позволяет принимать правильные решения. Испытывать бурные эмоции не плохо, нет. Это здорово, и это — ваш великий дар. Но порой он же загоняет в страшную ловушку. Начиная новые отношения, верьте в них, но не отказывайтесь слышать «тревожные звоночки». За невнимательность можно слишком дорого заплатить в будущем. Слушая сладкие речи, будьте внимательны к действиям. Так же поступайте в противоположных случаях. Когда вас ругают и стыдят, не принимайте все на свой счет. Никто и ничто не может выбить вас из состояния равновесия и осознанности — пусть это станет девизом ближайших дней.

Космический совет: не принимайте все близко к сердцу.

Рыбы

Что зажигает вас, Рыбы? Что дает вам повод вскакивать с постели в радостном возбуждении каждое утро? Сегодня вам предлагается предаться этому чувству благоговения и удивления. Признать, что вещи, которые приносят радость, никоим образом не случайны. Портал полной Луны побуждает вас поверить в невозможное и сделать шаг в направлении своей цели. Изобилие шансов и лучших моментов, которое вы получаете прямо сейчас, является доказательством того, что следование своему сердцу всегда окупается.

Космический совет: доверяйте знакам, призывающим вас расти и двигаться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подарить женщине на 8 Марта по знаку зодиака.

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