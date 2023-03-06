Расплата за убийство: в Туле прошло судебное заседание по делу о гибели Дугиной
Суд в Туле продлил арест фигуранту дела о подделке документов для убийства Дугиной
Фото, видео: www.globallookpress.com / Jiri Hubatka; 5-tv.ru
Обвиняемые изготовили документы для исполнительницы преступления.
Один из районных судов Тулы привлек сегодня небывалое внимание журналистов. А все потому, что там проходило предварительное заседание по одному из самых громких дел последнего времени в масштабах всей страны — речь об убийстве об убийстве Дарьи Дугиной.
Обвиняемые в изготовлении фальшивых документов признали свою вину, один — полностью, другой частично. Они снабдили поддельным паспортом и свидетельством о госрегистрации автомобиля — украинку Наталью Вовк — главную фигурантку. Подсудимым грозит до четырех лет лишения свободы.
Журналистка Дарья Дугина, дочь философа и политолога Александра Дугина, погибла 20-го августа. Под ее машиной сдетонировало взрывное устройство. Бомбу Наталья Вовк привела в действие дистанционно.
Александр Сучков, проходящий по делу об убийстве Дарьи Дугиной.
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