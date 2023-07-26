Сотрудник полиции Иван Рыбин собирал информацию о семье Дарьи Дугиной
Новые обстоятельства в расследовании громкого убийства рассказал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Фото, видео: Telegram / PLATONOVA | Z / dplatonova; 5-tv.ru
Имена фигурантов резонансного дела — убийства журналистки Дарьи Дугиной — назвал сегодня глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
Установлено, что сотрудник полиции Иван Рыбин собирал информацию о семье Дарьи, после чего передал ее организаторам покушения. Ранее он был арестован.
«Выявлены лица, которые за денежное вознаграждение собрали и распространили информацию о семье погибшей. Сотрудник полиции Иван Рыбин передал Даниилу Чоудхури информацию о Дугиных из Федеральной информационной системы Госавтоинспекции. В отношении Рыбина и Чоудхури расследование находится на завершающей стадии, они знакомятся с материалами уголовного дела», — пояснил Бастрыкин.
Глава СК также напомнил, что причастность к убийству Дугиной граждан Украины Натальи Вовк и Богдана Цыганенко установлен. Они осуществили, по данным следствия, подрыв автомобиля журналистки. Самодельное взрывное устройство соответствовало 500 граммам в тротиловом эквиваленте.
После совершения преступления фигуранты дела сбежали за границу. А помогли им в этом Алесандр Сучков и Андрей Кузнецов, которые уже понесли соответсвующее наказание.
К слову, Дарье Треповой сегодня было предъявлено окончательное обвинение в убийстве военкора Владлена Татарского. Организаторы теракта, находясь на Украине, завербовали Трепову через соцсети и передали ей статуэтку, начиненную взрывчаткой. При этом, уточняют в СК, обвиняемая уверяла, будто не знала о бомбе. И думала, что внутри находится устройство для слежки. Но расследование показало обратное.
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