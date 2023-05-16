«Террористы»: Захарова ответила на заявление Буданова о деятельности ГУР в России

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 41

Захарова назвала сотрудников ГУР Украины террористами после заявления Буданова

«Террористы»: Захарова ответила на заявление Буданова о деятельности ГУР в России

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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В украинской структуре подтвердили свою причастность к терактам в отношении некоторых российских медийных лиц.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на слова главы ГУР Украины Кирилла Буданова, который признал причастность Киева к терактам на территории России. Своим мнением дипломат поделилась в личном Telegram-канале.

«Террористы. Те, кто оправдывает киевский режим и его спонсирует, пособники террористов», — написала она.

Захарова также обратила внимание на то, что ООН в очередной раз проигнорировала признание украинской разведки.

Ранее Буданов заявил, что украинская структура «достала многих», среди которых были и публичные личности. Так руководитель ГУР отреагировал на вопрос о возможности устранения российского журналиста Владимира Соловьева и известного философа Александра Дугина.

Журналистка Дарья Дугина была убита 20 августа 2022 года в результате подрыва автомобиля в Подмосковье. Военный корреспондент Владлен Татарский погиб в результате взрыва в петербургском кафе 2 апреля. Автомобиль писателя Захара Прилепина был взорван в Нижегородской области 6 мая. Публицисту удалось выжить после реализованного в его отношении теракта. Следствие считает, что организаторами и исполнителями терактов были украинское спецслужбы.

Ранее 5-tv.ru писал, что постпред РФ при ООН Василий Небензя упрекнул ООН в замалчивании преступлений Украины.

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