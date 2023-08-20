Захар Прилепин предложил установить памятник Дарье Дугиной в Киеве

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 36 0

Со дня гибели журналистки прошел год.

Захар Прилепин предложил установить памятник Дарье Дугиной в Киеве

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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Тема:
Убийство Дарьи Дугиной

Достойным ответом за чудовищный террористический акт и убийство политолога и журналиста Дарьи Дугиной будет установка ей памятника в Киеве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил писатель Захар Прилепин.

«Ответить за Дашу достойно можно только поставив ей прекрасный, как она сама, легкий и безупречный памятник в Киеве. Всего остального для достойной памяти о ней — мало», — выразил свое мнение Прилепин.

Он также отметил, что со дня гибели Дугиной прошел год.

Дочь политического деятеля Александра Дугина Дарья погибла после подрыва ее машины 20 августа 2022 года в Подмосковье. В ФСБ заявили, что организаторами убийства выступают украинские спецслужбы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что причастный к убийству Дугиной экс-сотрудник ГИБДД признал вину.

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