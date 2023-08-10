Причастный к убийству Дугиной экс-сотрудник ГИБДД признал вину

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 35 0

Суд вынес решение о продлении ему меры пресечения в виде домашнего ареста.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Убийство Дарьи Дугиной

Экс-сотрудник ГИБДД Иван Рыбин, причастный к убийству Дарьи Дугиной, признал свою вину. Об этом сообщает источник 5-tv.ru из зала суда.

«Мой подзащитный в полном объеме признал предъявленное обвинение, дал показания по данному уголовному делу», — рассказал его адвокат Дмитрий Летуновский.

Суд также вынес решение о продлении ему меры пресечения в виде домашнего ареста до 11 сентября.

Журналистку Дарью Дугину убили 20 августа прошлого года по дороге в Москву из деревни Захарово, подорвав автомобиль Toyota Land Cruiser, которым она управляла. Вскоре ФСБ РФ раскрыла детали преступления. Главной подозреваемой в убийстве оказалась гражданка Украины Наталья Вовк, которая действовала в интересах украинских спецслужб.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что появилась новая информация по делу подельников убийцы российского политолога Дарьи Дугиной.

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