«Ликвидация»: как Киев использовал убийство Дугиной в качестве «оружия войны»

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Евгения Романова
Евгения Романова 55 0

WP: СБУ организовала убийство журналистки Дарьи Дугиной

«Ликвидация»: как Киев использовал убийство Дугиной в качестве «оружия войны»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Убийство Дарьи Дугиной

А как же все попытки украинских властей опровергнуть причастность к теракту?

Служба безопасности Украины (СБУ) организовала убийство дочери философа Александра Дугина, российской журналистки Дарьи Дугиной. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Указывается, что теракт против Дугиной стал частью «бушующей теневой войны», в ходе которой сотрудники украинских спецслужб дважды бомбили мост через Керченский пролив, атаковали дронами Кремль в Москве и обстреливали российские судна в Черном море.

Операции совершали элитные командиры украинских оперативников, которые привлекли из директоратов, сформированных, тренированных и экипированных в тесном сотрудничестве с ЦРУ. Убийство Дугиной было то, что киевский режим называет «ликвидацией», которая используется в качестве «оружия войны».

«Целью нападения было убить Дугина, когда он и его дочь покидали культурный фестиваль, где выступал с лекцией провоенный идеолог, которого иногда называют „мозгом Путина“. Предполагалось, что они поедут вместе, но Дугин сел в другой автомобиль», — говорится в статье.

И хотя после инцидента Киев решительно осудил подозрение других стран в его причастности к нападению, но недавно официальные лица признали, что эти опровержения были ложными. Именно СБУ стоит за организацией и реализацией операции. И хотя главной целью был Дугин, его дочь — «не была невинной жертвой».

Дарья Дугина была убита 20 августа прошлого года. Взрывное устройство сработало прямо в машине, в которой Дугина возвращалась с проходившего в Подмосковье литературного фестиваля. Криминалистам удалось установить, что взрывчатка была заложена на дне автомобиля со стороны водителя и была приведена в действие удаленно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему международные организации молчат об убийстве Дугиной.

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