Год со дня трагедии: почему международные организации молчат об убийстве Дугиной

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 1 160 0

МИД РФ: международные организации так и не отреагировали на убийство Дугиной

Год со дня трагедии: почему международные организации молчат об убийстве Дугиной

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Убийство Дарьи Дугиной

Ровно год назад машину журналистки взорвали в Подмосковье.

Россия так и не увидела реакции международных организаций на убийство журналистки Дарьи Дугиной. Без их внимания остались и другие «злодеяния» в отношении российских журналистов. Об этом сообщает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем комментарии, опубликованном на сайте ведомства.

«Спустя год после трагической гибели Дугиной мы так и не услышали от профильных международных организаций и правозащитных институтов ни слова об этом и многих других осознанных злодеяниях в отношении представителей СМИ», — указала дипломат.

Захарова отметила, что все пострадавшие журналисты имели свою точку зрения, которая шла в разрез с одобренной Западом. По ее словам, деятельность зарубежных структур мотивируется делением на «своих и чужих». Она подчеркнула, что права журналистов продолжают нарушаться, а также в их отношении применяют теоретические методы.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства обратила внимание, что гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле высказал слова соболезнования в связи со смертью Ростислава Журавлева, который погиб в зоне СВО от кассетных боеприпасов ВСУ, поставленнных США. Однако реакцию Азуле она назвала «беззубым».

Комментарий Захаровой был опубликован в годовщину смерти журналистки. Дарья Дугина была убита 20 августа прошлого года. Ее машину подоврали, когда она направлялась в Москву из деревни Захарово. Дугина ехала за рулем Toyota Land Cruiser. В результате случившегося ее не стало на 30-м году жизни.

ФСБ вскоре раскрыла детали преступления. Главной подозреваемой в убийстве оказалась гражданка Украины Наталья Вовк, которая, согласно данным следствия, действовала в интересах украинских спецслужб.

Ранее 5-tv.ru писал, что Захарова назвала отказ в визе Хартог ответом на травлю журналистов из РФ в ЕС.

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