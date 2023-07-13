Суд подтвердил приговор подельникам убийцы Дугиной

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 40 0

Тульский областной суд признал законным приговор подельникам убийцы Дарьи Дугиной

Суд подтвердил приговор подельникам убийцы Дугиной

Фото: © РИА Новости / Артем Жильцов

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Тема:
Убийство Дарьи Дугиной

До этого оба фигуранта дела частично признали свою вину.

Появилась новая информация по делу подельников убийцы российского политолога Дарьи Дугиной. Тульский областной суд признал законным их приговор, сообщает источник 5-tv.ru из зала суда.

«Пролетарский районный суд Тулы назначил Андрею Кузнецову и Александру Сучкову получили по три с половиной года колонии общего режима», — говорится в сообщении.

До этого оба фигуранта дела частично признали свою вину. Известно, что Сучков и Кузнецов подделали свидетельство о регистрации автомобиля, на котором предполагаемые организаторы убийства Дугиной смогли покинуть Россию.

Журналистку Дарью Дугину убили 20 августа прошлого года по дороге в Москву из деревни Захарово, подорвав автомобиль Toyota Land Cruiser, которым она управляла. Вскоре ФСБ РФ раскрыла детали преступления. Главной подозреваемой в убийстве оказалась гражданка Украины Наталья Вовк, которая действовала в интересах украинских спецслужб.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Туле прошло судебное заседание по делу о гибели Дугиной.

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