Яркое поздравление: дома в Петербурге украсили световыми проекциями

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На фасады вывели женские портреты художников XIX–XX веков.

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Бедняков; 5-tv.ru

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К восьмому марта дома в Петербурге украсили цветами и картинами. Их вывели с помощью световых проекторов.

На фасадах зданий — в том числе Российской национальной библиотеки — появились женские портреты художников XIX и XX веков. Среди них, например, картина Кустодиева «Купчиха за чаем», «Девочка с персиками» Серова, «Неизвестная» Крамского, портрет Анны Ахматовой и другие известные полотна.

Также в день праздника — в весенние оттенки окрасится Дворцовый мост. Там включат зеленую и оранжево-желтую подсветку.

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