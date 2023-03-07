Яркое поздравление: дома в Петербурге украсили световыми проекциями

К восьмому марта дома в Петербурге украсили цветами и картинами. Их вывели с помощью световых проекторов.

На фасадах зданий — в том числе Российской национальной библиотеки — появились женские портреты художников XIX и XX веков. Среди них, например, картина Кустодиева «Купчиха за чаем», «Девочка с персиками» Серова, «Неизвестная» Крамского, портрет Анны Ахматовой и другие известные полотна.

Также в день праздника — в весенние оттенки окрасится Дворцовый мост. Там включат зеленую и оранжево-желтую подсветку.