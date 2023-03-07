В погоне за цветами к 8 Марта мужчины заполонили Рижский рынок в Москве

Последний рабочий день перед восьмым марта принесет традиционный ажиотаж на цветочные рынки: купить самые свежие букеты и поздравить коллег пришли тысячи жителей городов.

Одним из первых свои двери для покупателей открыл Рижский рынок в Москве, а на закупку цветов для редакции отправился корреспондент «Известий» Кирилл Поляков.

Цветочный марафон начался с открытия Рижского рынка. Машины пытаются попасть на парковку, но мест нет, поэтому создали как минимум километровую пробку перед проспектом Мира. Автомобили бросают прямо на проезжей части и бегут за цветами.

Охотники за цветами штурмуют вход. Самое сложное испытание ждет внутри — нужно прорваться к цветам.

«Пожалели, что приехали сюда. Цены выше даже, чем в супермаркетах. 60, 100 рублей за штуку», — говорит один из покупателей на Рижском рынке.

«В прошлом году тюльпан стоил 40-50 рублей, в этом году рисковать никто не стал — закупились мало, но цена подорожала на 10 рублей», — поделилась подробностями продавец цветов Мильвара.

Вот так выглядят линии Рижского рынка: волны из людей не дают остановиться, покупатели ищут более-менее свободного продавца, а те, в свою очередь, соревнуются друг с другом — кто упакует больше букетов, тот и заработает больше.

«Цены разные, зависят от сорта и высоты. К празднику, конечно, повысили цену», — отметил продавец цветов Ислам.

«Если сейчас волна не остановится, через три часа здесь ничего не будет — девяти тысяч роз не будет. Еще стоит фура — там еще больше», — рассказал продавец цветов Бахтияр.

В переулке около Рижского рынка стратегический запас цветов: фуры с коробками из Эквадора, Беларуси и российских регионов. Десятки тонн роз и тюльпанов, которые разберут за считанные часы.