В погоне за цветами к 8 Марта мужчины заполонили Рижский рынок в Москве

Эфирная новость 40

В преддверии главного весеннего праздника 8 марта на Рижском рынке в Москве случился «цветочный» апокалипсис.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Soeren Stache; 5-tv.ru

Последний рабочий день перед восьмым марта принесет традиционный ажиотаж на цветочные рынки: купить самые свежие букеты и поздравить коллег пришли тысячи жителей городов.

Одним из первых свои двери для покупателей открыл Рижский рынок в Москве, а на закупку цветов для редакции отправился корреспондент «Известий» Кирилл Поляков.

Цветочный марафон начался с открытия Рижского рынка. Машины пытаются попасть на парковку, но мест нет, поэтому создали как минимум километровую пробку перед проспектом Мира. Автомобили бросают прямо на проезжей части и бегут за цветами.

Охотники за цветами штурмуют вход. Самое сложное испытание ждет внутри — нужно прорваться к цветам.

«Пожалели, что приехали сюда. Цены выше даже, чем в супермаркетах. 60, 100 рублей за штуку», — говорит один из покупателей на Рижском рынке.

«В прошлом году тюльпан стоил 40-50 рублей, в этом году рисковать никто не стал — закупились мало, но цена подорожала на 10 рублей», — поделилась подробностями продавец цветов Мильвара.

Вот так выглядят линии Рижского рынка: волны из людей не дают остановиться, покупатели ищут более-менее свободного продавца, а те, в свою очередь, соревнуются друг с другом — кто упакует больше букетов, тот и заработает больше.

«Цены разные, зависят от сорта и высоты. К празднику, конечно, повысили цену», — отметил продавец цветов Ислам.

«Если сейчас волна не остановится, через три часа здесь ничего не будет — девяти тысяч роз не будет. Еще стоит фура — там еще больше», — рассказал продавец цветов Бахтияр.

В переулке около Рижского рынка стратегический запас цветов: фуры с коробками из Эквадора, Беларуси и российских регионов. Десятки тонн роз и тюльпанов, которые разберут за считанные часы.

-2° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
75.47
0.01 80.24
0.19
🧙‍♀ Гороскоп на 7 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

16:37
«Реальный срок»: какое наказание грозит Lerchek за реализацию финансовой схемы
16:23
«Люди не тянут»: почему Зеленский разогнал верхушку СБУ
16:10
«Развеялись по свету»: вдова Кобзона сообщила об утрате памятных вещей
15:55
Украинцев поставили перед «смертельным» выбором в Великобритании
15:44
В погоне за цветами к 8 Марта мужчины заполонили Рижский рынок в Москве
15:35
Первые ЗРК Patriot и танки Lеораrd доставлены на Украину из Польши, но не все так просто

Сейчас читают

«Не осталось ни одного»: Вдова Кобзона сообщила о тяжелой потере
Пригожин об оскорбившей россиян Пугачевой: «Это не по-человечески»
Как Юлия Тимошенко: Гаврилов о своей школьной учительнице
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица