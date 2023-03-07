Певица Ханна раскрыла вес второй дочери и поделилась необычным совпадением

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 52

Певица Ханна раскрыла информацию о весе второй дочери при родах

Певица Ханна раскрыла вес второй дочери и поделилась необычным совпадением

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Знаменитость стала мамой еще в феврале, но сильно делиться подробностями о рождении малышки не спешит.

Певица и фотомодель Ханна, ставшая мамой во второй раз, поделилась подробностями о рождении своей младшей дочери. Их она озвучила на своей станице в социальных сетях.

«Малышка родилась 2 килограмма 700 граммов, а самое интересное, что Адриана родилась с таким же весом», — поделилась с подписчиками знаменитость.

Правда, имя малышки артистка так и не рассекретила. Но 100%, что у девочки оно необычное — Ханна ранее предупреждала, что просто Машей или Катей дело не обойдется. Поклонники с нетерпением ждут, когда же звезда представит свою дочь. Известно, что начинается имя на букву «К».

А вот о том, как артистка справляется с малышкой, она не скрывает. В этом ей хорошо помогает семья — бабушка и дедушка. Правда, как только творческая жизнь артистки начнет кипеть с новой силой, в доме знаменитости обязательно появится еще и няня. Пока же мама во всей полноте наслаждается общением с новорожденной и иногда ее накрывают приступы счастья.

«Смотрю на малую и иногда до слез», — откровенничала ранее она.

Как известно, певица Ханна родила младшую дочь в начале февраля. Малышка появилась на свет в одной из клиник Дубая, роды там знаменитости обошлись примерно в полмиллиона рублей.

Ханна и ее спутник Пашу в браке с 2015 года. Они познакомились на конкурсе красоты «Miss Kemer International — 2010», в котором певица заняла призовое место. Впоследствии Курьянов стал для Ханны не только мужем, но и продюсером. О своей второй беременности артистка сообщила осенью, выложив видео с животом в свои соцсети. До этого певица старательно скрывала интересное положение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выглядит фигура певицы Ханны после родов.

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