Одинокий букет алых гвоздик: что происходит на могиле Анатолия Кузнецова

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 165

Могила актера Анатолия Кузнецова оказалась заброшена в годовщину его смерти

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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На Новодевичьем кладбище сегодня очень тихо.

В годовщину смерти народного артиста РФ, российского актера театра и кино Анатолия Кузнецова, корреспондент 5-tv.ru побывал на его могиле. На кладбище в этот день никого не оказалось.

Артист умер 7 марта 2014 года в Москве в 83 года. Известно, что актер покончил жизнь самоубийством и был похоронен на Новодевичьем кладбище.

На кадрах, снятых сегодня, видно, как могила знаменитости запорошена снегом и не усыпана цветами… У памятника лежит одинокий букет красных гвоздик, перевязанный алой лентой.

Вдова Анатолия Александра Ляпидевская умерла в 2019 году, но у них осталась дочь Ирина. Из родственников у артиста больше никого не осталось.

Роль красноармейца Федора Сухова, прославившая актера, была сыграна им в 1969 году в фильме Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни».

Всего за свою карьеру Анатолий Кузнецов сыграл более ста ролей в кино, в том числе в таких картинах, как «Друг мой, Колька!..», «Освобождение», «Горячий снег», «В зоне особого внимания», «Ответный ход», «Битва за Москву», «На углу, у Патриарших», «Участок», «Турецкий гамбит», «Мосгаз».

В годы учебы в школе-студии МХАТ, Кузнецов встретил любовь всей своей жизни. Начинающий актер сделал предложение Александре Ляпидевской — дочери легендарного полярного летчика. Они прожили в счастливом браке почти 60 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что происходит на могиле Галкина спустя 13 лет после трагедии.

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