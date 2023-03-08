«Крутая позиция»: психотерапевт похвалила Седокову, признавшую себя толстой

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 533

Психотерапевт Тумасова назвала «классной» позицию Седоковой о принятии лишнего веса

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Личный архив Натальи Тумановой; 5-tv.ru

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Певица сумела оторвать себя от социальных норм и открыто заявить об этом.

Певица Анна Седокова, публично признавшая себя толстой назло хейтерам, продемонстрировала свою независимость от чужого мнения и способность принять и полюбить себя такой, какая она есть. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказала системный семейный психотерапевт Наталья Тумасова.

«Очень важно оторвать себя от социальных норм, принять себя такой, какая ты есть, и не постесняться это сказать. Это очень крутая позиция в плане внутреннего личного самосовершенствования и роста… Она (Седокова — Прим. ред.) считает себя классной, и это здорово на самом деле», — заявила Тумасова.

Чтобы достичь такой же смелой позиции, как у певицы, психотерапевт рекомендует работать над собой, перестать следовать навязанным стереотипам и социальным нормам, точно знать, чего хочешь от жизни, и открыто об этом заявлять.

Также Тумасова рассказала, как во время диеты не паниковать из-за каждой лишней калории и в целом спокойно пережить этот период.

«Если вдруг случается какой-то срыв, считайте, что вы себе это позволили. Отнеситесь к этому спокойно, не начинайте себя винить, корить и так далее. Также диета хорошо работает, когда есть группа поддержки, где все друг другу помогают», — отметила психотерапевт.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова выступила в личном блоге с видеообращением, в котором официально признала себя толстой, чтобы все те, кто обсуждает ее фигуру, наконец успокоились.

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