Вдова Балабанова заявила, что обсуждать фильм «Брат-3» «ниже ее достоинства»

Премьера новой картины Валерия Переверзева, в которой снялся рэпер Птаха, состоится осенью 2023 года.

Вдова режиссера Алексея Балабанова Надежда Васильева не обеспокоена съемками фильма «Брат-3» под руководством Валерия Переверзева. Об этом она рассказала в интервью изданию Газета.ру. Супруга легендарного создателя «Брата» и «Брата-2» отметила, что если эти ленты и волнует зрителей и кинодеятелей до сих пор — пожалуйста. Но связывать прошлые работы и нынешнюю, добавила Васильева, ниже ее достоинства.

В проекте Переверзева принял участие, в том числе, рэпер Птаха (Настоящее имя — Давид Нуриев. — Прим. ред.). На днях артист сообщил, что фильм уже получил прокатное удостоверение и выйдет в свет осенью 2023 года. По словам исполнителя, фильмов Балабанова было бы аморальным, как и попытка найти замену на роль главного героя Данилы Багрова (Его сыграл покойный Сергей Бодров. — Прим. ред.). Так что «Брат-3» не станет продолжением дилогии Алексея Балабанова.

«Меня гораздо больше беспокоят другие вещи, которые происходят в нашей стране. А это мне в общем без разницы. Я об этом не думаю вообще, это ниже моего достоинства думать о том, кто что хочет делать… Во всяком случае это очень смешно», — заявила Надежда Васильева.

Министерство культуры РФ пока не подтвердило факт передачи прокатного удостоверения команде картины «Брат-3». Однако в сети уже опубликован тизер к фильму. В нем, к слову, вопреки заверениям Птахи, есть отсылка к работам Балабанова. В том числе искженный вариант диалога «В сем сила?». В ролике персонаж в исполнении рэпера задает сокровенный вопроси и получает ответ: «Правда в силе, это — новая жизнь!»

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