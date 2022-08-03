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Siemens заявила о невозможности доставить турбину для «Северного потока» в РФ

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 24

При этом в ФРГ считают, что со стороны государства ничего не противодействует транспортировке объекта в Россию. В чем тогда сложности?

Siemens заявила о невозможности доставить турбину для «Северного потока» в РФ

Фото: www.globallookpress.com / IMAGOChristoph Reichwein (crei)

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Тема:
Северный поток

Глава немецкой компании Siemens Energy Кристиан Брух заявил об отсутствии возможности доставить турбину для «Северного потока» в Россию. Данную проблему он озвучил в ходе визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в офис компании.

«Мы крайне заинтересованы в том, чтобы при поддержке федерального правительства вернуть турбину в Россию. С нашей точки зрения, все документы, таможенные документы готовы, но нам нужно участие клиента, то есть „Газпрома“. Этого пока нет. Поэтому мы не можем поставить эту турбину, которая находится здесь уже более недели», — заявил Брух.

В свою очередь Олаф Шольц отметил, что со стороны ФРГ ничего не противодействует транспортировке турбины в Россию. По его словам, российская сторона должна сообщить, что нуждается в ней, и предоставить таможенные и транспортные документы. Все остальные документы, по его словам, есть — от ЕС, Соединенного Королевства и Канады.

Как известно, 24 июля Siemens Energy передала «Газпрому» экспортную лицензию Канады, позволяющую ремонтировать и транспортировать газовые турбины для «Северного потока». Позднее выяснилось, что турбина застряла при транзите в ФРГ из-за отсутствия разрешения на транспортировку.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Siemens не производила ремонт двигателей «Северного потока», из-за чего на компрессорной станции «Портовая» функционирует только один газотурбинный двигатель.

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