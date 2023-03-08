Какие симптомы могут говорить о заболевании вен? Ответ врача

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 25

Флеболог Авакян назвал отеки и выпирающие вены главными признаками варикозной болезни

Какие симптомы могут говорить о заболевании вен? Ответ врача

Фото: www.globallookpress.com / 007 David Parry

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Патология вен развивается в результате нарушения работы специальных клапанов, которые отвечают за кровоснабжение сердца.

Проблемы с венами — одна из частых патологий, с которой пациенты обращаются к врачам. В большинстве случаев — уже в запущенной форме, когда обувь, например, становится тесной, а сосуды начинают прощупываться через кожу. О том, почему это происходит, как вовремя распознать недуг и бороться с ним, рассказал хирург-флеболог Армен Авакян.

В интервью Газета.ру он пояснил, что патология развивается в результате нарушения работы специальных клапанов, которые отвечают за кровоснабжение сердца. Они подпускают кровь к органу, но не дают ей двигаться в обратном направлении — в этом их ключевая функция. Но если клапаны прекращают нормально смыкаться, происходит обратный отток. Результат таких сбоев — повышенное давление в венах, боль и тяжесть в ногах, а также сильнейшие отеки.

При первых симптомах заболевания специалист рекомендует обратиться к флебологу и пройти обследование. Запущенная стадия чревата серьезными осложнениями — деформируются стенки сосудов, вены вместе с этим растягиваются и образуются варикозные узлы. Визуально все это очень и очень заметно.

«Появление узловатых вен говорит о том, что начальная стадия клапанной недостаточности миновала, теперь патология прогрессирует», — отметил врач.

Он пояснил, что в большинстве случаев это является следствием сидячего образа жизни.

«Отток крови стимулируют мышцы голени. Они сокращаются и воздействуют на сосуды. Поэтому если мышцы длительное время находятся в состоянии покоя, кровь застаивается, давление в сосудах увеличивается, и в итоге нагрузка на клапаны возрастает», — добавил флеболог.

Из прочих отрицательных факторов, которые провоцируют недуг — беременность, гормональный сбой, ожирение и другие. В связи с этим врач отметил важность внимательного отношения к здоровью — поменьше сидеть, побольше двигаться и обязательно следить за питанием. Хорошим подспорьем для профилактики болезни станет компрессионное белье.

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