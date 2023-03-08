Врач предупредил о смертельных опасностях, которые грозят любителям стейков

|
Рита Миронова
Рита Миронова 35

Паразитолог Морозов предупредил любителей стейков и строганины о рисках заражения паразитами

Врач предупредил о смертельных опасностях, которые грозят любителям стейков

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bernd Juergens via

Читайте нас в: Дзен Новости

Какое мясо наиболее опасно и можно ли вовремя обнаружить паразитов в организме?

Паразитолог Евгений Морозов в беседе с порталом Газета.ру раскрыл смертельную опасность стейков и сашими. У любителей непрожаренного мяса или сырой рыбы могут появиться гельминты — паразитические черви, населяющие организм человека в случае заражения.

Врач отметил, что суши вызывают меньше опасности, так так их готовят из искусственно выращенной рыбы. А вот стейки прожарки medium и тартар вполне могут стать причиной появления паразитов в организме. И самый опасный деликатес — строганина, из-за которой можно получить самого длинного и опасного червя.

Евгений Морозов объяснил, какие бывают разновидности гельминтов. Широкий лентец, например, самый длинный, но безобидный. А описторхис — один из самых маленьких червей, из-за которого может развиться рак печени.

Можно ли преждевременно обнаружить паразитов и заметить симптомы? Морозов уверяет, что любой паразит, присутствующий в организме, обязательно себя проявит.

«Если это кишечный гельминтоз — будут поносы, запоры, вздутия, любые расстройства ЖКТ вплоть до закупорки кишечника. Если паразиты проникли в мозг, это приведет к неврологическим осложнениям, и невролог в ходе обследований рано или поздно обнаружит очаг», — объяснил врач.

Обнаружить паразитов поможет КТ, МРТ и в некоторых случаях даже обычный рентген. Гельминтоз, наиболее распространенный в России, можно обнаружить по анализу кала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как привычка грызть ногти может убить человека из-за заражения инфекциями.

-5° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
75.46
-0.01 80.55
0.31
🧙‍♀ Гороскоп на 8 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

14:05
«Стремитесь к справедливости»: Путин поздравил женщин с праздником 8 Марта
13:50
Германия отказывается делать выводы по взрывам на «Северных потоках»
13:37
«Сценарий цветной революции»: за протестами в Грузии явно стоят США
13:24
«Участливо ко мне отнесся»: почему Клара Новикова поменяла фамилию
13:12
Врач предупредил о смертельных опасностях, которые грозят любителям стейков
12:57
Обратный эффект: как пластические операции могут состарить лицо человека

Сейчас читают

Клара Новикова объяснила, почему поменяла фамилию
Кто является организатором протестов в Грузии
Военный аналитик рассказал, в каком виде оружия США проигрывает России
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица