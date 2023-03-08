Врач предупредил о смертельных опасностях, которые грозят любителям стейков

Какое мясо наиболее опасно и можно ли вовремя обнаружить паразитов в организме?

Паразитолог Евгений Морозов в беседе с порталом Газета.ру раскрыл смертельную опасность стейков и сашими. У любителей непрожаренного мяса или сырой рыбы могут появиться гельминты — паразитические черви, населяющие организм человека в случае заражения.

Врач отметил, что суши вызывают меньше опасности, так так их готовят из искусственно выращенной рыбы. А вот стейки прожарки medium и тартар вполне могут стать причиной появления паразитов в организме. И самый опасный деликатес — строганина, из-за которой можно получить самого длинного и опасного червя.

Евгений Морозов объяснил, какие бывают разновидности гельминтов. Широкий лентец, например, самый длинный, но безобидный. А описторхис — один из самых маленьких червей, из-за которого может развиться рак печени.

Можно ли преждевременно обнаружить паразитов и заметить симптомы? Морозов уверяет, что любой паразит, присутствующий в организме, обязательно себя проявит.

«Если это кишечный гельминтоз — будут поносы, запоры, вздутия, любые расстройства ЖКТ вплоть до закупорки кишечника. Если паразиты проникли в мозг, это приведет к неврологическим осложнениям, и невролог в ходе обследований рано или поздно обнаружит очаг», — объяснил врач.

Обнаружить паразитов поможет КТ, МРТ и в некоторых случаях даже обычный рентген. Гельминтоз, наиболее распространенный в России, можно обнаружить по анализу кала.

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