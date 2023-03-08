Из щенка сделали звезду: Пригожин осудил Милохина за провокационные выходки

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Рита Миронова
Рита Миронова 492

Иосиф Пригожин назвал Даню Милохина «щенком» и высказал свое разочарование

Из щенка сделали звезду: Пригожин осудил Милохина за провокационные выходки

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Скандальный блогер не раз шокировал публику своими громкими высказываниями и неожиданными поступками.

Иосиф Пригожин осудил блогера Даню Милохина, который неоднократно попадал в громкие скандалы из-за своих выходок. Одна из самых обсуждаемых — его внезапный уход из «Ледникового периода». Тогда Милохин, не предупредив никого, покинул шоу и подставил свою напарницу, фигуристку Евгению Медведеву.

«Просто мне неприятно, когда, например, из обычного катка на льду Даня Милохин, детдомовский мальчик, из-за своей глупости создает политизированную ситуацию, когда он берет и кидает чемпионку мира. Просто ему захотелось поехать отдыхать в Дубай», — высказался Иосиф Пригожин в беседе с RTVI.

Тогда Милохин действительно улетел в Дубай, после чего переехал жить в США со своими коллегами. На этом скандалы не закончились: блогер в соцсетях исполнил гимн Украины и признался, что ему больше нравится украинский язык. Поведение Милохина очень разочаровало российского продюсера.

«После этого он обвинил всех в том, что мы мудаки просто. Это разве нормально? То есть этого щенка накачали, сделали из него звезду. Кто его делал звездой? Мы его делали звездой! Что, кроме него, никого больше не было? Были. Ему предоставили все возможности», — отметил Пригожин.

После того, как на Милохина обрушился шквал критики со стороны его поклонников из России, он опубликовал в своем профиле провокационный снимок, на котором показал в камеру неприличный жест. Интернет-пользователи предположили, что таким образом Милохин послал всех осуждающих его россиян.

Россияне поведение интернет-знаменитости не оценили. И хоть Милохин остается в США, но - без заработков и поклонников, и практически буквально живет за счет друзей. Сам блогер слезно просит простить его и не признавать иноагентом, но и такое поведение сочувствия не вызывает.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему за громкими заявлениями Дани Милохина прослеживается западный след.

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Из щенка сделали звезду: Пригожин осудил Милохина за провокационные выходки

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