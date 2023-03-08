Генсек ООН Гутерриш приехал в Киев, чтобы обсудить «зерновую сделку»
Генсек ООН Гутерриш в Киеве призвал продлить зерновую сделку
Фото, видео: REUTERS / Alina Yarysh; 5-tv.ru
Представитель ООН заявил, что экспорт зерна и продовольствия имеет ключевое значение для мировой продовольственной безопасности.
В Киев прибыл генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, он обсудил с украинским руководством возможность продления «зерновой сделки».
«Экспорт украинского, а также российского зерна и продовольствия имеет ключевое значение для мировой продовольственной безопасности и цен на продукты», — заявил Гутерриш.
На следующей неделе представители ООН проведут переговоры уже с российскими дипломатами, по предварительным данным, это пройдет в Женеве. Срок действия соглашения об экспорте продовольствия с Украины истекает 18 марта.
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