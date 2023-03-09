«Ругаюсь матом, не люблю маленький»: Ивлеева заговорила о наболевшем

Блогер собирается и дальше ломать стереотипы, мнение публики ее мало волнует.

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева отметила день рождения 8 марта, ей исполнилось 32 года. В свой праздник девушка решила пофилософствовать. Публика часто осуждала ее за резкие высказывания и различные проступки, однако звезда продолжает заниматься тем, что ей по душе и старается игнорировать злопыхателей. Однако в этот раз блогер ответила хейтерам.

«Мне, как публичному человеку, это чуть сложнее дается. Поправилась — бухает, похудела — наркоманка. Решают, кого любить, а кого — нет. Сегодня молодая, завтра старая… И так без конца. Но несмотря на поток пожеланий и комментариев, я всегда оставалась собой и буду», — приводит слова Ивлеевой издание StarHit.ru.

В том числе теледива отметила, что готова менять себя и ломать стереотипы. Все обвинения в ее сторону касаемо профессионализма, внешности или интеллекта — не должны становиться препятствием на пути к поставленной цели. Даже порой ее вульгарное поведение является частичкой личности, которую она не собирается прятать от недовольных персон.

«Плевать, из профессии я или нет, есть ли у меня слух, голос, размер S, насмотренность, парень, эрудиция, талант, тонкая талия или смех кокетки. Нравится или не нравится кому-то, что я ругаюсь матом, не люблю маленький член или не могу купить маме раковину… Плевать», — сказала телеведущая.

Стоит отметить, что мужской половой орган блогер упомянула не просто так. Несколько лет назад на одном из шоу Ивлеева заявила о нелюбви к определенным размерам мужского достоинства, которые не соответствуют ее критериям.

В том числе и раковина в монологе блондинки оказалась неслучайно. Однажды блогер опубликовала ролик из квартиры мамы. На кадрах было видно, что обстановка в жилище не такая роскошная, как в доме у знаменитой дочери: маленькое жилье, в ванной отсутствовала раковина, а водонагреватель был сломан. После этого поклонники обвинили телеведущую в эгоизме и жадности, указав на то, что девушка со своим заработком могла бы и сделать маме ремонт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ивлеева показала подписчикам свою маму.