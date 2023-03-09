Прокуратура проводит проверку по факту взрыва газа в Забайкалье

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 21

Инцидент произошел на последних этажах многоквартирного дома. На месте продолжают работу оперативные службы.

Фото, видео: Прокуратура по Забайкальскому краю / ТАСС; 5-tv.ru

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Региональная прокуратура проводит проверку по факту взрыва бытового газа в Забайкалье. Инцидент произошел в поселке Антипиха.

«В ходе проверки будет дана оценка действиям всех специализированных служб, организаций, должностных лиц, в том числе по оказанию помощи пострадавшим людям», — сказал прокурор Забайкальского края Максим Ершов.

До этого сообщалось о взрыве газа в пятиэтажке Забайкалья. По предварительным данным, источник взрыва был на последних этажах. В результате происшествия разрушены несколько квартир и домовые перекрытия.

В прошлом месяце аналогичные случаи происходили сразу в нескольких городах, а именно, в Ефремове Тульской области, Новосибирске и Ульяновске. Многие люди пострадали, а несколько десятков погибли.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как в России будут контролировать газовое оборудование в многоквартирных домах.

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