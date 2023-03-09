В Забайкалье из-за взрыва газа в жилом доме разрушены два этажа

Взрыв газа прогремел в пятиэтажном жилом доме в Чите. По данным 5-tv.ru, инцидент произошел на улице Боровой.

По предварительной информации, источник взрыва был на одном из последних этажей. Известно, что в результате инцидента разрушились несколько квартир верхних этажей и перекрытия дома. По некоторым сведениям, повреждены несколько квартир. Информации о пострадавших пока не поступало.

За последние месяцы это не первый подобный инцидент в России. Только в феврале взрыв газа в домах прогремел сразу в трех городах: Ефремове в Тульской области, Новосибирске и Ульяновске. Погибло несколько десятков людей, многие пострадали. Жителей домов эвакуировали в пункты временного размещения, некоторые самостоятельно уезжали жить к родственникам или друзьям.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в России ужесточат контроль за газовым оборудованием в многоквартирных домах.