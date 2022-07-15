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Желают гореть заживо со всей семьей: блогер Стужук стала врагом для родной Украины

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 2 550

Блогер и многодетная мама София Стужук стала врагом для родной Украины

Желают гореть заживо со всей семьей: блогер Стужук стала врагом для родной Украины

Фото: Instagram* / sofia_stuzhuk

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Тема:
Специальная военная операция России

Звезда соцсетей назвала «абсурдным абсурдом», что в Незалежной ее превратили в главного врага. Она предупредила, что за это будет справедливая кара.

Украинский блогер и многодетная мама София Стужук пожаловалась на жестокую травлю со стороны соотечественников. По ее словам, пользователи сети желают ей смерти за недостаточно эмоциональное сопереживание родине в связи с вооруженным конфликтом. Прежде звезда соцсетей уже говорила о нападках хейтеров и обвинениях в молчании о спецоперации по защите Донбасса. Теперь Стужук действительно обеспокоена, так как ненависть к ней среди подписчиков и коллег все растет.

Сегодня знаменитость, как обычно, публиковала фотоотчеты о своей жизни — рецепт бутерброда, в том числе. Реакция последовала неожиданная. Фолловеры спрашивали блогера, как ей хватает совести выкладывать в сеть еду, когда на родине идут бои. Чтобы реабилитироваться, Стужук тут же разметила в своих аккаунтах сообщения о погибших, а после поплакала на камеру, мол, вот как сильно переживает. Слезы под густыми наращенными ресницами так и блестели, в подписи к видео оправдывалась.

«Я очень извиняюсь, если кого-то обидел мой утренний бутерброд. Но если отбросить лицемерие, то можно признать, что у миллионов людей в мире утро начинается с бутерброда или яичницы… Это обозначает, что все бессердечные и не имеют эмпатии? Эмпатия — это ведь не крики и репосты!» — написала она.

Фото: Instagram* / sofia_stuzhuk

Блогер прежде сообщала о включении ее имени в список нежелательных на родине звезд. Она рассказала поклонникам, что несколько ее аккаунтов в социальных сетях были заблокированы. Многодетную маму с самого начала спецоперации обвиняют в предательстве своей страны за «молчаливую поддержку» России. Попытки объяснить, что у нее нет проектов в РФ, и все претензии в ее адрес необоснованные не увенчались успехом.

«Враг на Украине номер один — Сонька Стужук. Мама троих детей, одна их содержащая, переехавшая сама из своего дома, оставив все, которая никому ничего плохого не пожелала, не сделала и не сказала ничего плохого, никакого вреда никому не нанесла — самый главный враг. Абсурд абсурдный. Самое время пожелать мне гореть заживо со всей моей семьей», — пишет блогер.

По мнению Стужук, ее злопыхатели рано или поздно получат по заслугам, она верит в «бумеранг судьбы». Многодетная мама, потерявшая мужа из-за коронавируса, задается вопросом — способны ли ее обвинители представить себя на ее месте. Неужели эти люди действительно желают ее детям остаться сиротами?

Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля. После очередного обострения конфликта между Киевом и Донбассом, а также ряда обстрелов ВСУ по городам отделившихся территорий Москва решила оказать военную помощь Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР). Президент России Владимир Путин назвал целями спецоперации денацификацию и демилитаризацию Незалежной, а также помощь мирному населению ЛДНР, которое стало жертвой преступного киевского режима и подвергается «геноциду и издевательствам» в течение восьми последних лет.

Ранее, писал 5-tv.ru, бросившая волонтерство и помощь Украине певица Вера Брежнева решила стать гражданкой Италии.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

Тема:
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