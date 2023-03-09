Рэпер Птаха вышел на связь после «обстрела» в ДНР

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 32

Так что же случилось в ДНР с известным музыкантом?

Рэпер Птаха вышел на связь после «обстрела» в ДНР

Фото: Серебряков Дмитрий / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Рэпер Птаха, наконец, вышел на связь. Об этом сообщила PR-директор артиста в комментарии 5-tv.ru. По ее словам, музыкант просто решил показать, как украинские «звезды-солдаты» делают постановочные фото и видео на передовой.

Изначально рэперы Птаха и «Андрей 3022» приехали в ДНР, чтобы передать гуманитарную помощь тем, кто находится в зоне СВО, а также поддержать российских бойцов своим выступлением.

«С артистами все в порядке, они вышли на связь», — заявила она.

Примечательно, что шутку артистов не особо оценили в Госдуме. Например, член комитета нижней палаты парламента по культуре Сергей Соловьев в беседе с радио «Говорит Москва» назвал поведение рэпера «ужасным и бесчеловечным». По его словам, артисты приезжают в зону СВО, чтобы морально и психологически поддержать российских военных.

«Однако есть еще отдельные, мягко говоря, деятели, такие как Птаха, которые находятся явно в неадекватном восприятии реальности происходящих событий», — заявил он.

Также чиновник добавил, что задачи СВО не оставляют места для постановки и пиара на человеческих жертвах и собственной гибели.

Ранее 5-tv.ru показывал видео «обстрела» Птахи в ДНР.

-3° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
75.90
0.44 80.14
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на 9 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

20:26
«Один из страхов, который не отпускает»: отец SHAMAN боится за его безопасность
20:20
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен проговорилась о том, что Канада обучает ВСУ с 2015 года
20:08
Рэпер Птаха вышел на связь после «обстрела» в ДНР
20:00
«Нужна подготовка»: как стояние на гвоздях может навредить детям Самойловой
19:40
Захарова объяснила, как Запад маскирует отправляемых на Украину наемников
19:36
Жена мужчины, столкнувшего подростка в метро: «На его месте должна была быть я»

Сейчас читают

Почему российские звезды отказываются от настоящих имен
К актеру Сергею Гармашу вызвали скорую помощь
«Сегодня российские, завтра — китайские»: бизнес КНР избегает швейцарских банков
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица