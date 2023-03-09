Рэпер Птаха вышел на связь после «обстрела» в ДНР

Рэпер Птаха, наконец, вышел на связь. Об этом сообщила PR-директор артиста в комментарии 5-tv.ru. По ее словам, музыкант просто решил показать, как украинские «звезды-солдаты» делают постановочные фото и видео на передовой.

Изначально рэперы Птаха и «Андрей 3022» приехали в ДНР, чтобы передать гуманитарную помощь тем, кто находится в зоне СВО, а также поддержать российских бойцов своим выступлением.

«С артистами все в порядке, они вышли на связь», — заявила она.

Примечательно, что шутку артистов не особо оценили в Госдуме. Например, член комитета нижней палаты парламента по культуре Сергей Соловьев в беседе с радио «Говорит Москва» назвал поведение рэпера «ужасным и бесчеловечным». По его словам, артисты приезжают в зону СВО, чтобы морально и психологически поддержать российских военных.

«Однако есть еще отдельные, мягко говоря, деятели, такие как Птаха, которые находятся явно в неадекватном восприятии реальности происходящих событий», — заявил он.

Также чиновник добавил, что задачи СВО не оставляют места для постановки и пиара на человеческих жертвах и собственной гибели.

Ранее 5-tv.ru показывал видео «обстрела» Птахи в ДНР.