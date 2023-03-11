Брухунова развеяла слухи о разрыве с Петросяном

Пара живет в браке уже три года.

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна прояснила ситуацию вокруг слухов о ее разладе с супругом. Татьяна Брухунова часто общается с поклонниками в соцсетях, поэтому обеспокоенные подписчики сразу обратились к ней с соответствующими вопросами.

Ранее 77-летнего комика заметили на мероприятии без возлюбленной. После этого злые языки сразу пустили слух — пара скоро расстанется.

Однако все оказалось гораздо проще, чем надумали сплетники. Жена юмориста не смогла пойти вместе с ним из-за отъезда. Также девушка опровергла информацию о пребывании артиста в одиночестве на мероприятии. На событии Петросян был с товарищами.

«Евгений Ваганович был там не один, а с друзьями. А я в этот день была в Арктике и никак не могла попасть», — сообщила Брухунова.

Петросян и Брухунова женаты три года. В 2020 году девушка подарила юмористу долгожданного сына.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какой язык изучает сын Татьяны Брухуновой в два года.