Брухунова развеяла слухи о разрыве с Петросяном

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 137

Татьяна Брухунова развеяла слухи о разрыве с юмористом Евгением Петросяном

Брухунова развеяла слухи о разрыве с Петросяном

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Пара живет в браке уже три года.

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна прояснила ситуацию вокруг слухов о ее разладе с супругом. Татьяна Брухунова часто общается с поклонниками в соцсетях, поэтому обеспокоенные подписчики сразу обратились к ней с соответствующими вопросами.

Ранее 77-летнего комика заметили на мероприятии без возлюбленной. После этого злые языки сразу пустили слух — пара скоро расстанется.

Однако все оказалось гораздо проще, чем надумали сплетники. Жена юмориста не смогла пойти вместе с ним из-за отъезда. Также девушка опровергла информацию о пребывании артиста в одиночестве на мероприятии. На событии Петросян был с товарищами.

«Евгений Ваганович был там не один, а с друзьями. А я в этот день была в Арктике и никак не могла попасть», — сообщила Брухунова.

Петросян и Брухунова женаты три года. В 2020 году девушка подарила юмористу долгожданного сына.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какой язык изучает сын Татьяны Брухуновой в два года.

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