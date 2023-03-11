Депутат Европарламента обвинил НАТО в конфликте России и Украины
Депутат Европарламента Уоллес обвинил НАТО в конфликте между Россией и Украиной
Фото: GEORGI LICOVSKI / ТАСС
Альянс не стремится продвигать мир и безопасность, заявил ирландский парламентарий.
Вмешательство НАТО во внутренние дела Украины привело к конфликту между Москвой и Киевом. Об этом заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
«Большая часть формулировок „Декларации о сотрудничестве ЕС — НАТО“ расходится с реальностью. Альянс не стремится продвигать мир и безопасность — его расширение, вмешательство и провокации заложили основу для конфликта между Россией и Украиной — но ЕС отрицает это. Что НАТО когда-либо делал для мира?» — написал политик в Twitter.
Уоллес также обвинил США и НАТО в том, что они пытаются «вбить клин» между Китаем и Европой. По словам депутата, американская сторона делает из Китая, «который за 40 лет не сбросил ни на кого бомбу», угрозу для Евросоюза. Уоллес предостерег европейцев идти по пути конфронтации с КНР.
В свою очередь американский политик-демократ Джеффри Янг предостерег НАТО от ввода войск на Украину. По его словам, это может спровоцировать начало третьей мировой войны или «уничтожение Россией любой страны, которая введет войска».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле допустили причастность НАТО к теракту в Брянской области.
Читайте также
80%
0.04 80.40
0.26
Нашли ошибку?