Восьмилетний мальчик погиб в Донецке при обстреле ВСУ

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 49

Мэр Кулемзин: мальчик 2015 года рождения погиб при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Восьмилетний мальчик погиб в Донецке при обстреле ВСУ

Фото: © РИА Новости / Сергей Батурин

Читайте нас в: Дзен Новости

В ночь на 11 марта украинские боевики трижды обстреляли столицу ДНР.

В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Куйбышевского района Донецка погиб мальчик 2015 года рождения. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«К сожалению, по дороге в больницу мальчик скончался. Также поступила информация о раненой женщине, анкетные данные которой устанавливаются», — написал он в Telegram-канале.

По некоторым данным, мальчик погиб вместе с отцом, с которым они ехали в такси.

Позднее Кулемзин написал, что в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в поселке Старомихайловка был ранен мужчина 1994 года рождения. Всего, по словам мэра Донецка, в ночь на 11 марта боевики ВСУ трижды обстреляли город.

До этого столица Донецкой народной республики (ДНР) подверглась массированным ударам 8 марта: за сутки по четырем районам города украинские боевики выпустили 15 ракетно-артиллерийских залпов, причинив многочисленные разрушения и ранив двух подростков и одного взрослого.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ обстреляли приграничный район в Курской области, полностью обесточив село Искра.

-3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
75.94
0.04 80.40
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на 11 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

18:25
Париж в огне: французы снова вышли на улицы с протестами из-за пенсий
18:03
Сергей Безруков обвенчался с Анной Матисон спустя восемь лет брака
17:55
Попал на миллион: на Сергея Шнурова подали в суд
17:40
В США назвали главные ошибки Запада на Украине
17:26
Восьмилетний мальчик погиб в Донецке при обстреле ВСУ
17:13
Использует женщину, как мишень: психолог объяснила, почему Гуф доводит свою жену

Сейчас читают

Вдова Кобзона рассказала, что повсюду слышит голос покойного мужа
Военный академик объяснил, почему Запад нашел виновных в подрыве «Северных потоков» на Украине
Прощай, ЗРК: армия РФ уничтожила британскую технику на Украине
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео