Умер звезда «Улиц разбитых фонарей» Владимир Акимов

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 4 392

Актер популярных сериалов ушел из жизни в возрасте 59 лет.

Умер звезда «Улиц разбитых фонарей» Владимир Акимов

Фото: Кадр из сериала «Тайны следствия»

Читайте нас в: Дзен Новости

Латвийский и российский актер Владимир Акимов скончался на 60 году жизни. Трагическую новость сообщила «Российская газета».

Уточняется, что артист ушел из жизни еще 1 марта, но информация о его смерти появилась только сейчас.

Акимов известен российским зрителям участием в популярных фильмах и сериалах. В их числе «Тайны следствия», «Агент национальной безопасности», «Улицы разбитых фонарей», «Охота на Золушку», «Гончие», «Версия», «Русские страшилки», «Иван Грозный», «Чужой» и другие. Всего в карьере актера 27 проектов.

Владимир Акимов родился в Латвии 17 апреля 1963 года. В 1991-м окончил театральный факультет Рижской музыкальной академии, после чего служил в Даугавпилсском государственном драматическом театре. В 1997 году Акимов переехал в Петербург и стал актером Камерного театра Владимира Малыщицкого.

На экране актер дебютировал в 1995 году в боевике Александра Иншакова и Михаила Туманишвили «Крестоносец».

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти актрисы Ольги Катаевой, звезды фильма-катастрофы Рудольфа Фунтова «Тревожное воскресенье».

-3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
75.94
0.04 80.40
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на 11 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

19:56
«Есть к кому возвращаться домой»: Киркоров съехался с новой любовью
19:36
«Больше пожара, больше огня!» — протестующие в Париже начали жечь баррикады
19:23
Украинские пограничники роют траншеи на границе с Молдавией
19:09
Жаловавшийся на побои жены мужчина-инвалид скончался в Подмосковье
18:57
«Фейк и пиар»: маркетолог проанализировала поведение Гуфа
18:40
Умер звезда «Улиц разбитых фонарей» Владимир Акимов

Сейчас читают

Вдова Кобзона рассказала, что повсюду слышит голос покойного мужа
Военный академик объяснил, почему Запад нашел виновных в подрыве «Северных потоков» на Украине
Прапорщик из Дагестана предотвратил диверсию в тылу армии России в зоне СВО
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео