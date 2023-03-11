«Больше пожара, больше огня!» — протестующие в Париже начали жечь баррикады

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 29

Протестующие в Париже поджигают мусор и громят все подряд

Фото, видео: REUTERS / Benoit Tessier; 5-tv.ru

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Улицы самого романтичного города в мире снова напоминают майские события 1968 года.

Митингующие с самого утра парижане начали громить свой город и сжигать баррикады. Кадры с места события передает источник 5-tv.ru.

Французов начинает все больше злить безразличие властей. Они требуют изменений, а их не слушают. Улицы самого романтичного города в мире снова напоминают майские события 1968 года: пожары на дорогах, слезоточивый газ, погромы, крики и тысячи людей с транспарантами.

По словам источника, французы пытаются поджечь все, что попадается под руку: мусор, матрацы из-под бомжей, газеты. На видео, например, попала ярко горящая парковка для велосипедов.

«Главное, чтобы было больше огня, больше пожара!» — констатирует журналист Эдуард Новиков.

Изначально, рано утром, колонна из людей начала свое шествие с площади Республики и двигалась в сторону площади Нации.

Местные правоохранительные органы ожидают, что число демонстрантов уже к вечеру может оказаться от 70 до 100 тысяч человек. Более того, по всей Франции в этот день запланированы около 230 протестных акций.

В Париже происходят крупнейшие в этом столетии забастовки почти во всех секторах экономики, включая энергетику и транспорт, против повышения пенсионного возраста. По словам самих французов, бастовать они собираются бессрочно. По крайней мере, до тех пор, пока не добьются отмены реформы.

В январе премьер-министр страны Элизабет Борн опубликовала проект реформы, который, кроме повышения пенсионного возраста, предполагает повышение размера минимальной пенсии до 1,2 тысяч евро и отмену нескольких специальных пенсионных режимов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как французы снова вышли на улицы с протестами из-за пенсий.

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