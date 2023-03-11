Париж в огне: французы снова вышли на улицы с протестами из-за пенсий
В Париже началась седьмая акция протеста против пенсионной реформы
Фото, видео: REUTERS / Stephane Mahe; 5-tv.ru
Сколько еще власти Франции будут смотреть на эти беспорядки?
Уже с самого утра, 11 марта, в Париже скандируют лозунги: десятки тысяч человек снова принимают участие в массовой демонстрации на фоне седьмой общенациональной забастовки против повышения пенсионного возраста. Кадры с места события передает источник 5-tv.ru.
Колонна из людей начала свое шествие с площади Республики и двигается в сторону площади Нации.
Среди надписей на транспарантах: «Боремся вместе против кражи наших пенсий», «Нет пенсии в 64 года!». У многих парижан плакаты с призывом к понижению минимального возраста выхода на пенсию до 60 лет.
Известно, что демонстрация проходит по призыву молодежи из разных студенческих организаций. В акции были замечены участники политических партий экологов, социалистов и левых.
По последним данным, местные правоохранительные органы ожидают, что число демонстрантов может оказаться от 70 до 100 тысяч человек. Более того, по всей Франции в этот день запланированы около 230 протестных акций.
В Париже происходят крупнейшие в этом столетии забастовки почти во всех секторах экономики, включая энергетику и транспорт, против повышения пенсионного возраста. По словам самих французов, бастовать они собираются бессрочно. По крайней мере, до тех пор, пока не добьются отмены реформы.
В январе премьер-министр страны Элизабет Борн опубликовала проект реформы, который, кроме повышения пенсионного возраста, предполагает повышение размера минимальной пенсии до 1,2 тысяч евро и отмену нескольких специальных пенсионных режимов.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как забастовка во Франции грозит обвалить национальную экономику.
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