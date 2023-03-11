Приведет к третьей мировой войне: в США предостерегли НАТО от ввода войск на Украину

Американский политик Янг посоветовал западным странам десять раз подумать, прежде чем приминать подобные решения.

Введение войск НАТО на территорию Украины может спровоцировать начало третьей мировой войны. Такое мнение выразил американский политик-демократ Джеффри Янг. Он отметил, что западным странам нужно хорошенько поразмыслить перед тем, чтобы принимать настолько опасные и безумные решения.

«Этим западным странам лучше еще раз подумать, прежде чем делать что-либо подобное. Затем им стоит подумать еще несколько раз. Это безумие. Это может привести к уничтожению Россией любой страны, которая введет войска; или же это приведет к ядерной войне, которая может уничтожить всех на Земле», — написал он в Twitter.

К слову, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что скоро западные страны будут всерьез задумываться об отправке войск союзников на Украину. Он также указал, что лидеры западных стран заболели «военной лихорадкой», обвинив их в нескончаемой отправке вооружений киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что британцы посоветовали президенту США Джо Байдену молиться после его слов об Украине.