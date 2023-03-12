Сенат Франции одобрил предлагаемую правительством пенсионную реформу

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Иван Обухов
Иван Обухов 44

Сенат Франции одобрил предлагаемую правительством пенсионную реформу

Сенат Франции одобрил предлагаемую правительством пенсионную реформу

Фото: © РИА Новости / Евгений Полойко

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Глава французского кабмина сообщла, что в ближайшие дни будет принято окончательное решение.

Французский сенат принял предлагаемую кабмином страны реформу пенсионной системы. Об этом написала на своей странице в Twitter премьер-министр Пятой республики Элизабет Борн.

«Спустя сотни часов дебатов Сенат одобрил проект пенсионной реформы. Решающий шаг для реформы, которая обеспечит будущее наших пенсий. Мы абсолютно готовы к тому, что в ближайшие дни будет принято окончательное решение», — заявила глава кабинета министров Франции.

Эта новость прозвучала на фоне масштабных акций протеста, сотрясающих Францию. По последним данным, в минувшую субботу, 11 марта, как минимум 368 тыс. человек вышли на демонстрацию против реформы.

Французские жандармы применили против участников акции протеста слезоточивый газ.

Ранее 5-tv.ru писал, что по Франции прокатилась седьмая волна протестов.

 

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Сенат Франции одобрил предлагаемую правительством пенсионную реформу

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