Острая нехватка внимания: Ляйсан Утяшева о тяжелой атмосфере в своей семье

Сегодня прославленная гимнастка счастлива замужем за комиком Павлом Волей, растит с ним двоих детей. Но мрачные воспоминания не отпускают — каждый год оживают 8 Марта.

Знаменитая гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева в первые дни весны с грустью вспоминает о маме Зульфие. Сначала 8 Марта оживает образ плачущей в праздник женщины, затем 11 марта наступает день, когда пришлось попрощаться с горячо любимой родительницей навсегда. В личном блоге спортсменка рассказала, в какой атмосфере жила в детстве.

Как отметила Утяшева, Международный женский день в первую очередь она ассоциирует с мамой. С детства гимнастка старалась по-особенному порадовать ее в этот праздничный день. Потому что больше некому было это сделать. В семье будущей звезды не отмечали 8 Марта, не было ни букетов, ни подарков, ни даже теплых слов.

«Лет в 12 на одну из своих первых зарплат я купила ей букет цветов, зная, что папа никогда в этот день не поздравит ни меня, ни маму. Я понимала, что мамочка из-за этого была очень расстроенной и часто плакала, так как именно 8 Марта особенно остро чувствовалась нехватка внимания со стороны отца», — поделилась Утяшева.

В раннем детстве спортсменка не понимала, чем вообще отличается 8 марта от всех остальных дней. Она видела улыбающихся женщин с цветами в руках, в том числе своих учителей и тренера, но не чувствовала атмосферы всеобщей радости, не понимала происходящего, так как в ее собственном доме продолжались серые будни.

«Поздравьте сегодня с этим праздником всех женщин, которые есть в вашей жизни. Скажите своим мамам, женам, дочкам, сестрам, подругам слова благодарности за то, какое тепло, радость и нежность они приносят в вашу жизнь. Сегодня как никогда важно услышать такие слова», — заключила знаменитость.

Матери Утяшевой было 47 лет, когда у нее внезапно случился сердечный приступ. С тех пор прошло 11 лет, но боль утраты не утихает. Спортсменка была в тот момент рядом, но ни она, ни врачи не смогли спасти женщину. Гимнастка признавалась, что после трагедии пыталась покончить с собой, была истощена физически и морально. В ходе лечения ее поддерживал будущий муж Павел Воля. Замуж Утяшева вышла в год смерти мамы. Пара растит двоих детей и не устает от признаний в любви.

Ранее, писал 5-tv.ru, Ляйсан Утяшева объяснила, почему никогда не ревнует мужа.