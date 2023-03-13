Башкирская чиновница и ее друг сутки пролежали мертвыми в интересной обстановке

Молодая чиновница и ее друг-ровесник сутки пролежали мертвыми в квартире в Уфе. Интересные обстоятельства происшествия стали известны 5-tv.ru.

Тела нашли вечером 12 марта в одном из домов на улице Маяковского. Молодых людей начали искать из-за того, что оба не выходили на связь более суток.

В квартире правоохранители обнаружили полиэтиленовый пакет с клипсой, порошок белого цвета на кухонном столе, бумажную трубку и пластиковую банковскую карту, а также пивные бутылки.

Вероятно, причиной смерти стала передозировка наркотиков. Умершая — 20-летняя юрист администрации одного из районов Уфы. О месте работы скончавшегося с ней друга информации нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге нашли мертвым онлайн-шамана. Тело лежало в окровавленной ванне. Перед смертью мужчина активно изгонял «демонов» из чужих душ.